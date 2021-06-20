يوم الأب العالمي يتصدر "تويتر"... ماذا تقول لأبيك؟

تصدر وسم "يوم الأب العالمي" محركات البحث على "تويتر"، احتفالا بالمناسبة العالمية التي توافق يوم 21 يونيو/ حزيران من كل عام، وتؤكد على دور الأب في جعل الأبناء يعيشون حياة أفضل.

ويوافق يوم الاحتفال بيوم الأب العالمي، غدا الاثنين، وهو ما جعل وسم "يوم الأب العالمي" يتصدر "تويتر" بتغريدات تتحدث عن دور الأب في حياة الأبناء وكيف يساهم في جعلهم يعيشون حياة أفضل.

#يوم_الاب_العالمي I can not describe my feelings after two year’s of this ,when was my father here in my life, everything changed after my father died, My hero is died ! and I lost my soul I am sad pic.twitter.com/kcJ68chaTa — بشرى أسلم (@beshoaslam20) June 20, 2021

وبينما احتفى البعض بوجود آبائهم، عبر آخرون عن حزنهم لفقد أبائهم.

وبينما اختلف تاريخ الاحتفال بيوم الأب في بعض الدول عن دول أخرى، فإن تاريخ الاحتفال به في الدول العربية يوافق الـ 21 من يونيو من كل عام.

وتناولت بعض التغريدات أهمية هذا اليوم الذي يشعر فيه الأبناء بمشاعر خاصة تختلف من شخص إلى آخر ولكل منهم رسالة خاصة يريد أن يوجهها لأبيه سواء كان موجودا أو فارق الحياة.

Not just a dad , my hero and my heart🤍🤍.#يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/hSw2yJHxjD — َ (@ax7rii) June 20, 2021

وتتحدث تغريدات أخرى عن دور الأب في حياة المرأة، ويقول مضمونها إن الفتاة لن تجد رجلا في حياتها أفضل من أبيها، في حين تصف تدوينات أخرى الأب بـ "البطل" في عيون أبنائه.