4 نصائح ذهبية لوالدك في يوم عيد الأب

يحتفل العالم في 21 يونيو/حزيران من كل عام بيوم الأب العالمي، تكريما لدوره في حياة الأسرة، التي غالبا ما يبذل الأب كل ما بوسعه لإسعادها وتوفير حياة كريمة لها.

وإن كنت تنوي تقديم هدية لوالدك بهذه المناسبة أم لا، فلا مانع من أن تقدم له هدية أخرى هي عبارة عن 4 نصائح صحية، أوردها موقع "the health". © AFP 2021 / GO NAKAMURA يوم الأب العالمي يتصدر "تويتر"... ماذا تقول لأبيك؟

ساعده في التقليل من الملح

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أبرز الأمراض المزمنة الشائعة بعد سن الأربعين، وتقول الدراسات إن تنظيم تناول الملح في النظام الغذائي يمكن أن يكون فعالاً للغاية في السيطرة على ضغط الدم.

لذا، ساعد والدك في الحد من تناول الملح باستخدام الملح المعالج باليود مع صوديوم منخفض، على سبيل المثال - ملح يحتوي على 15% على الأقل من الصوديوم من علامة تجارية موثوق بها.

تتمثل الإستراتيجية الأخرى الفعالة في مساعدته على التحول إلى النكهات البديلة: تعد قطع الليمون ورقائق الفلفل الحار ومسحوق الفلفل الأسود ومسحوق البصل ومسحوق الثوم خيارات جيدة. الأعشاب مثل الكزبرة والبقدونس والنعناع والأوريغانو والزعتر والريحان تعمل جيدا أيضا.

تناول الأطعمة الملونة

تأكد من أن والدك يأكل طبقا مليئا بالألوان المستساغة، فالنظام الغذائي الملون هو الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية للوقاية من عدد لا يحصى من الأمراض.

وليس هناك من وقت أفضل من "يوم الأب" للتأكيد على أهمية هذه القاعدة البسيطة لأكل "قوس قزح" لآبائنا. ستحقق هذه الخطوة البسيطة فوائد كبيرة من حيث تحسين الصحة وطول العمر بالنسبة لهم.

ولكل لون من الطعام خاصية فريدة فى مقاومة الأمراض، فعلى سبيل المثال يمكن للبطيخ والطماطم وغيرهما من الأطعمة الحمراء الوقاية من أنواع من السرطان، بينما تساعد الخضروات ذات الون البنفسجي كالتوت البري في تقليل الالتهابات المزمنة والحد من الإصابة بأمراض السكر بنوعيه والسكتة الدماغية والقلب.

حثه دوما على تناول كمية مناسبة من الماء

من السهل أن ينسى المرء شرب كمية كافية من الماء في خضم المهام اليومية المتراكمة، لكن هذا يمكن أن يضر بصحة والدك، وقد يؤدي إلى ضباب الدماغ وربما يقلل من مناعته.

للوقاية من الجفاف، شارك والدك هذه الخطة البسيطة: ابدأ اليوم بكوبين من الماء. استكمل 1 لتر من الماء في وقت الغداء ثم آخر بحلول وقت العشاء. تناول كوبا إضافيا من الماء الدافئ بعد كل وجبة.

عدم تفويت الفرصة لممارسة الرياضة

بات الوصول إلى الصالات الرياضية صعبا والخروج للتنزه ليس بالأمر السهل في ظل تفشي فيروس "كورونا"، لكن هذا ليس سببا لوقف الحركة تماما. بعد كل شي، يحتاج والدك إلى حرق تلك السعرات الحرارية الزائدة (ويحتاج أيضا إلى بعض المساعدة الإضافية من هرمون الإندورفين لإبعاد الكآبة المزاجية) الآن أكثر من أي وقت مضى.

يمكنه أن يقوم بالمشي لمسافات قصيرة بعد العشاء عن طريق التجول في الحديقة أو حتى داخل المنزل مهما كان صغيرا أو قم بتسجيله في فصل يوغا عبر الإنترنت.