محمد رمضان يوجه طلبا بشأن إهانة سميرة عبد العزيز وشقيقه يكشف كواليس الأزمة

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، تفاصيل اتصال دار بينه وبين محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، حول واقعة الإساءة للفنانة سميرة عبد العزيز، مؤكدا أن الإجراء في حالة الإساءة لرمز من رموز النقابة هو الشطب.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، "كلمني محمود رمضان أخو محمد رمضان، وقال لي محمد قرأ اللي حضرتك كتبته، وهو يطلب التحقيق فورا لأن ده حساب مزيف.

وأضاف محمود رمضان: "محمد عمره ما عمل كده، ومحصلش ده، كل التقدير والاحترام للأستاذة الكبيرة لكن ده محصلش من محمد، ولو ده حصل محمد يرجو تحويل الموضوع للتحقيق ولمباحث الإنترنت لو ده حساب محمد".

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة، سميرة عبد العزيز، كشفت يوم الخميس الماضي، عن تلقيها إهانة لفظية من مواطنها الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب". وصرحت لـصحيفة "الوطن" المصرية أن رمضان "تطاول عليها بسبب رفضها مشاركته بطولة أحد مسلسلاته التلفزيونية".

وقالت: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه". وأكدت سميرة عبد العزيز، العضوة في مجلس الشيوخ المصري، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

من جانبه، نشر الفنان محمد رمضان مقطعا مصورا على حسابه على "إنستغرام"، نفى فيه ما نسب إليه من إهانة لزميلته، مؤكدا أن "الكلام الذي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق". وقال: "عمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، عمري في حياتي ما اتكلمت مع حد في أجره، أو قلت لها شحاته أو إن ضافر أمي برقابتها".