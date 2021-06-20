نجل توفيق الدقن يكشف آخر ما قاله له والده

قال المستشار ماض، نجل الفنان المصري راحل توفيق الدقن، ورئيس جمعية أبناء فنانى مصر، إن والده كان يهتم بالأسرة ويعها في المقام الأول وعلى رأس أولوياته.

وكشف نجل توفيق الدقن، في حوار مع صحيفة "الأخبار" المصرية، عن أخر كلمات والده، قبل رحيله (26 نوفمبر 1988)، مشيرا إلى أنه قال له قبل وفاته "مسيبتلكمش (لم أترك لكم) شيء تخجلوا منه، وبكرة تعرفوا قيمة أبوكم".

وتوفيق الدقن واحد من أشهر الممثلين في السينما المصرية، (1923 - 1988)، واشتهر بتجسيد أدوار الشر الكوميدية، في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعرف بـ"أظرف شرير" في السينما المصرية، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز على مدار تاريخه، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1956، وسام الاستحقاق.

وقال مازن إن والده كان "أبًا مصريًا أصيلًا، يهتم بالأسرة ويضعها فى المقام الأول وعلى رأس أولوياته وكان يهتم بالناحية الأخلاقية وتربيتنا على المبادئ والقيم".

وأكد أن والده كان حريص أن يعلمهم "الاعتماد على الذات، وبناء أنفسنا بأنفسنا كان المبدأ الأهم، وعدم الاعتماد على شهرته وصيته ومسيرته الفنية فى بناء شخصياتنا".

وأضافت: "كان دائما ما يقول لى ما تتكلش (لا تعتمد) على اسمي".

وأشار مازن إلى دور والده في حياته وقال "أحلم بوالدى يوميًا ولا يفارق بالى لحظة".