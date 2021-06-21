بالفيديو..شاب يعتدي على فتيات بسبب النرجيلة في روسيا

انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحادثة تعرض أحد الشبان في روسيا لفتيات كانوا يجلسن ويدخن النرجيلة على الشارع أمام أحد المباني السكنية.

وأظهر الفيديو المنشور لحظات هجوم الشاب على الفتيات واستخدامه الحزام الخاص به لضربهن.

وعبر الشاب عن غضبه قائلا لهن: " لقد سئمت من أفعالكن والأصوات التي تصدرونها والروائح التي تعم في المكان من ورائكن".

وأرفق الفيديو بتوضيح أن الحادثة جرت في مدينة تشيليابينسك الروسية.