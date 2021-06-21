أحلام تكشف حقيقة الصور المنتشرة للأميرة حصة ابنة الملك سلمان بن عبد العزيز

نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ تغريدة في صفحتها الرسمية على "تويتر" لتوضيح الصور المنتشرة لسيدة قيل إنها للأميرة حصة ابنة الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​.

وأعادت أحلام نشر تغريدة للناشطة السعودية نورة الشعبان تقول فيها إن الصور المنتشرة للأميرة حصة تعود لها وكتبت: "وإذ أتشرف بمعرفة سموها الكريم، إلا أنني لازلت أستغرب استمرار الذباب الإلكتروني استخدام صوري الشخصية (منشورات ومقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي) على أنها للأميرة حصة ولابد وأن يكون لهذا السلوك مآرب أخرى!؟

اكيد هالصوره لا تمت لسمو الاميره حصه بنت سلمان 🙏🏻 https://t.co/vACO0CImy3 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) June 20, 2021

وعلقت أحلام قائلة: "أكيد هالصوره لا تمت لسمو الأميره حصه بنت سلمان"