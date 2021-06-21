لوريل هوبارد... أول رياضية متحولة جنسيا تنافس في الألعاب الأولمبية... صور

أصبحت لوريل هوبارد النيوزيلندية أول رياضية متحولة جنسياً يتم اختيارها للتنافس في دورة الألعاب الأولمبية، في قرار مثير للجدل.

وأعلنت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية رسميا، اليوم الإثنين، أن لاعبة رفعل الأثقال لوريل هوبارد ستشارك في الأولمبياد المقرر إقامته في طوكيو مطلع أغسطس/ آب المقبل ضمن تشكيلة السيدات، بحسب "بي بي سي".

وكانت هوبارد قد شاركت في منافسات الرجال قبل أن تجري عملية تغيير الجنس في عام 2013.

وأصبحت هوبارد (43 عاما) مؤهلة للمنافسة في الألعاب الأولمبية عندما غيرت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في عام 2015 قواعدها للسماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمنافسة.

Call for two gold medals to be awarded should Laurel Hubbard win in Tokyo. https://t.co/dExQQveZii pic.twitter.com/h9I4sZCIlh — nzherald (@nzherald) June 21, 2021

ويجادل البعض بأن مشاركة هوبارد ضمن منافسة السيدات في رفع الأثقال ستكون غير عادلة لافتين إلى المزايا البيولوجية لمن مروا بمرحلة البلوغ كذكور، مثل زيادة كثافة العظام والعضلات.

وستنافس اللاعبة النيوزيلندية في فئة رفع الأثقال للسيدات وزن 87 كغم.

والشهرالماضي، قالت البلجيكية آنا فانبيلينغي، التي تنافس في نفس الفئة، إنه إذا كانت هوبارد ستتنافس في طوكيو، فسيكون ذلك غير عادل للنساء و"مثل مزحة سيئة".

وقالت إنه بينما تدعم بالكامل مجتمع المتحولين جنسيا، فإن مبدأ الإدماج لا ينبغي أن يكون "على حساب الآخرين".