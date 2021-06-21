ياسر جلال يحسم جدل تهربه من سداد ضرائب بأكثر من مليون جنيه

حسم الفنان المصري ياسر جلال، جدلا مثار حوله مؤخرا بشأن تهربه من سداد مبلغ مليون و720 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، بعد أن هددته الأخيرة بالحجز على أمواله.

ونفى جلال في تصريحات لـصحيفة "أخبار اليوم" المصرية صحة تلك الأنباء، وأوضح أن سبب تواجده في مركز كبار ممولي المهن الحرة في مصلحة الضرائب، يوم الخميس الماضي، هو مناقشة نتيجة فحص ضريبة القيمة المضافة عن الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2020.

وتابع مشيرا إلى أنه بعد الفحص تبين أنه سدد القيمة المضافة المستحقة عليه بنسبة زائدة، بحسب ما جاء في تقارير القيمة المضافة التي قدمها عن نفس الفترة.

وكان آخر أعمال ياسر جلال الفنية مسلسل "ضل راجل"، الذي عرض في رمضان العام الحالي، وتشاركه بطولته نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

ويجسد جلال في أحداث مسلسل "ضل راجل" سائق تاكسي بسيط يكتشف أن ابنته حاولت إجهاض نفسها دون علمه بعلاقتها.

من ناحية أخرى، ينشغل ياسر جلال في الفترة الحالية بتصوير أحدث أعماله، وهو مسلسل "الديب"، المكون من 8 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

يشار إلى أن ياسر جلال أصبح من أهم نجوم دراما شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حققت مسلسلاته التلفزيونية صدى واسعا لدى الجمهور، وكانت البداية مع مسلسل "ظل الرئيس"، ليتبعه بمسلسل "رحيم" ثم "الفتوة" الذي عرض في رمضان العام الماضي.

كما أن ياسر جلال من الفنانين قليلي الظهور في وسائل الإعلام، وصرح في لقاء حديث معه أنه يرفض فكرة استضافته في برامج تلفزيونية مقابل أجر مادي.