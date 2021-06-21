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    البطيخ

    الكشف عن "كوكتيل سيناوي" تقليدي باستخدام البطيخ مقاوم لكل الفيروسات

    © Sputnik . Thomas Tkhaytsuk
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    كشفت تقارير صحفية مصرية محلية عن "كوكتيل سيناوي" تقليدي، يستخدم فيه البطيخ، ليتحول إلى مقاوم لكل أنواع الفيروسات.

    نشرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية تقريرا حول واحدة من أشهر الأكلات الشعبية في شبه جزيرة سيناء، التي يطلق عليها اسم "اللصيمة"، التي يطهى فيها البطيخ على النار.

    وتعتبر أكلة "اللصيمة" الشعبية السيناوية، واحدة من أشهر الأكلات المستخدمة في الرحلات سواء للصيد أو للسياحة.

    البطيخ
    © Photo / Pixabay//BarbaBELLE
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    ونقل التقرير عن مؤلف كتاب "مطبخ سيناء"، عبد العزيز غالي، قوله إن أكلة "اللصيمة"، تعتبر واحدة من أبرز مفردات التراث الشعبي السيناوي.

    ويشترك أهل سيناء في تلك الوجبة والأكلة الشعبية مع أهل جنوبي فلسطين، والتي تمتاز بسهولة تحضيرها وفوائدها الصحية بالغة الأهمية.

    وتم تداول أكلة "اللصيمة" من جيل إلى جيل، حتى وصلت إلى الجيل الحالي، الذي أدرك وفقا للدراسات العلمية فوائدها الصحية، حيث تعتبر مقاوم سحري لكل أنواع الفيروسات.

    وينتشر دوما تحضير وجبة "اللصيمة" في موسم يطلق عليه "الحصيدة، حيث كانوا قديما يذهبون فيه إلى جنوب فلسطين لحصاد القمح في موسم الحصيدة، ثم يقوموا بجمع القمح ويتم طحنه عن طريق الرحايا، ويصنعون منه ما يطلق عليه "قرص الملة"، وهي عبارة عن أقراص دائرية تشبه في شكلها البيتزا.

    طريق تحضير اللصيمة

    وتحدث غالي عن طريق تحضير اللصيمة، بقوله إن أهل سيناء استفادوا فيها من موراد الطبيعة، التي لا توجد فيها أفران لصنع الخبز، بإيقاد النيران من جذوع الأشجار، ليتم من خلاله شواء مجموعة من الخضروات مثل الباذنجان والطماطم، والبطيخ غير الناضج الذي يطلق عليه اسم "العجر".

    وخلال عملية شواء الخضروات، يتم إحضار أقراص الملة، ويتم وضع الخضروات المشوية بداخلها، ويوضع القرص على النار الملتهبة، حتى ينضج الخبز.

    ويتم بعد ذلك تقطيع الخبز وتفتيته ويخلط مع البطيخ غير الناضج المشوي "العجر"، ليصبح في شكل عجين متماسك مكون من البطيخ غير الناضج والطماطم والفلفل الأخضر والثوم والملح والطحينة والبصل، ويوضع عليهم زيت الزيتون، ثم يتم تناولها ساخنة للاستمتاع بطعمها اللذيذ.

    نصائح لشواء البطيخ

    ولكن ينصح غالي باتباع عدد من الخطوات من أجل شواء البطيخ "العجر" بطريقة مثالية:

    ·     يوضع البطيخ غير الناضج على الحطب الهادئ

    ·     يتم تقشير البطيخ بعد الشواء

    ·     يوضع البطيخ المشوي في وعاء كبير

    ·     يتم هرس البطيخ المشوي جيدا

    ·     أضف إلى البطيخ المشوي الفلفل والملح والثوم والطماطم، حتى يصبح مزيج متماسك

    ·     اعجن الدقيق حسب الكمية المرادة وافرده حتى يصبح شبه قرص

    ·     ضع القرص على الرمال الساخنة

    ·     يتم تغطية وعاء البطيخ المشوي المغطى بالرمال الساخنة ثم الجمر

    ·     وضع خليط البطيخ المهروس والمشوي مع قطعة العجين الناضجة المقطعة داخل وعاء، ويتم تقليبهم جيدا

    ·     أضف إلى المزيج زيت الزيتون والطحينة بالكمية المناسبة والمحببة

    ·     ينصح لاتباع التقاليد تناول هذه الوجبة باليد لا بالملعقة أو بالشوكة

    فوائد وجبة اللصيمة

    البطيخ
    © Photo / Pixabay//BarbaBELLE
    5 فوائد مذهلة لتناول البطيخ
    ورصد حسن سلامة، الباحث في التراث السيناوي، الفوائد الصحية لتناول وجبة اللصيمة المكونة من البطيخ المشوي على النحو التالي

    ·     تمنح الشخص طاقة كبيرة خاصة في فصل الشتاء

    ·     مضاد حيوي طبيعي لنزلات البرد وأمراض الشتاء

    ·     يساعد على الهضم وملين طبيعي للمعدة

    ·     يحارب كل أنواع الفيروسات بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل الأخضر والبطيخ ومختلف المكونات

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    الفيروسات, وجبة طعام, الوجبة, سيناء, البطيخ
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