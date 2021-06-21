فيسبوك يطرح نسخته الخاصة من "كلوب هاوس" اليوم

أطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، نسختها الخاصة بتطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"، الذي حاز على اهتمام الملايين حول العالم فور طرحه أواخر العام الماضي.

وتأتي نسخة "فيسبوك" الخاصة من "كلوب هاوس" في صورة غرف صوتية حية، بحسب وكالة "رويترز".

وتم طرح الميزة اليوم الاثنين في أمريكا، والتي ستتيح للشخصيات العامة وبعض مجموعات "فيسبوك" في الولايات المتحدة التي تستخدم هواتف "آيفون" من إنشاء غرف صوتية حية، تضم ما يصل إلى 50 متحدث ومستمعين غير محدودين.

وقالت "فيسبوك"، في منشور بمدونة لها، إن هؤلاء المستخدمين يمكنهم أيضا دعوة أشخاص لا تتمتع حساباتهم بعلاقة توثيق للمشاركة في الأحاديث، كما يمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" و"أندرويد" الاستماع إلى الغرف.

أيضا من مميزات غرف الصوت الحية الجديدة على "فيسبوك" هو قدرة المستخدمين على شراء "النجوم" والهدايا، التي تساعد المؤثرين على جني الأموال من بثهم المباشر، وفي هذا الصدد أكد زوكربرغ إن الشركة لن تقطع من إيرادات منشئي المحتوى حتى عام 2023.

كما أعلنت "فيسبوك" أنها اتفقت مع شخصيات عامة، بما في ذلك الموسيقيين والصحفيين والرياضيين على الانضمام لغرف الصوت الحية الخاصة بها.

Facebook launches its Clubhouse clone and podcast streaming https://t.co/SlBWr70qNr pic.twitter.com/YJCzfbkbHS — Ahmad Nor Maulana Af (@AhmadNorMaulana) June 21, 2021

ويعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، أحد المشاهير الذين تبين استخدامه لتطبيق "كلوب هاوي"، والذي توسع مؤخرا ليشمل مستخدمي هواتف "أندرويد"، بعدما جاءت انطلاقته من خلال "آيفون".

وبإعلان اليوم، تصبح شركة "فيسبوك" التي قالت إنها تريد جعل الصوت "وسيطا من الدرجة الأولى" على منصاتها، أحدث منصات التواصل التي أطلقت خدمة "دردشة صوتية" على غرار "كلوب هارس"، من بعد ميزة "سبيسس" على موقع "تويتر" للتغريدات، ومنصة المراسلة "ديسكورد" و"سبوتيفاي".

وعلى ذكر "سبوتيفاي"، فقد أعلنت شركة "فيسبوك" في الفترة الماضية أنها تعمل على مشروع مع تطبيق الموسيقى الشهير "سبوتيفاي" من أجل توفير محتواه من الأغاني والاستماع إليها عبر منصتها الرئيسية.