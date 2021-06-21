لعبة "سايبر بانك 2077" تعود إلى متجر "بلاي ستيشن" بتحذير كبير

عادت لعبة الفيديو الشهيرة "سايبر بانك 2077"، اليوم الاثنين، إلى متجر "بلاي ستيشن" التابع لشركة "سوني" اليابانية، وذلك بعد مرور أكثر من 6 أشهرعلى حذفه لها.

وصاحب عودة اللعبة المتداولة تحذير كبير، والموجه تحديدا لمالكي جهاز "بلاي ستيشن 4"، وهو أن مستخدميها قد يواجهون مشكلات في أدائها.

وغرد الحساب الرسمي للعبة "سايبر باينك 2077" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "قد يستمر المستخدمون في مواجهة بعض مشكلات الأداء مع إصدار "بلاي ستيشن 4" بينما نواصل تحسين الاستقرار عبر جميع الأنظمة الأساسية".

بينما أكد الحساب أن نسخ "بلاي ستيشن 4 برو" و"بلاي ستيشن 5" من لعبة "سايبر بانك 2077" ستمنح أفضل تجربة لمحبيها.

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021

ورافق الظهور الأول للعبة "سايبر بانك 2077" في ديسمبر/ كانون الأول 2020 مشاكل تقنية شديدة على الجيل الأخير من أجهزة "إكس بوكس وان" و"بلاي ستيشن 4"، إذ كان هناك العديد من الأخطاء ومواطن الخلل في جميع الأنظمة الأساسية، ولكن تم رصد أكثر المشكلات خطورة فيهما.

وستتوفر ترقية مجانية من الجيل التالي للعبة "سايبر بانك 2077" في النصف الثاني من العام الحالي 2021، مع تخطيطها لتفعيل اللمزيد من الإصلاحات على مدار العام.

وتدور أحداث لعبة "Cyberpunk 2077" في أجواء مستقبلية داخل مدينة "نايت" المفتوحة للعالم الفاسد الذي تحكمه الشركات، ويقوم اللاعب فيها باستخدام أسلحة متعددة ومتطورة، كما يتاح لللاعبين نهايات متعددة بإمكانهم أن يفتحوا قفلها.