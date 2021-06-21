هيدي كرم ترد على "الفيديو" المثير للجدل... "فين المقزز؟"

أثارت الممثلة والمذيعة المصرية هيدي كرم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشرته، يجمعها بابنها.

وفي المقطع المصور الذي نشرته هيدي على حسابها على "إنستغرام"، يظهر ابنها وهو يحملها فوق ظهره أثناء ممارسة تمرينا رياضيا "الضغط"، وعلقت على المقطع: "حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار".

وجاءت بعض الردود منفعلة ورافضة لما قامت به هيدي في المقطع، وانتقدت حمل ابنها له على ظهره.

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وعبرت هيدي عن صدمتها من التعليقات المسيئة على المقطع، وخرجت في فيديو ترد على الهجوم عليها، ووصفت منتقديها بالـ"مرضى"، وقالت: "أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني، القرف في دماغكم إنتو، والغباء في دماغكم إنتو، والتخلف في دماغكو إنتو، حقلكم إيه ربنا معاكم".

وفي مداخلة هاتفية معها على فضائية "أم بي سي مصر"، قالت لبرنامج "الحكاية"، مساء الأحد، إنها صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة هيدي كرم ترد على مهاجمي فيديو مع ابنها: عيب.. الناس بتشتم وتتكلم في العرض بشكل صعب وإننا عيلة شاذة.. وقررت ما أشيلش الكومنتات لهذا السبب (اعرف التفاصيل)#الحكاية#MBCMASR

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https://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/4vdHu8cxb6 — MBC مصر (@mbcmasr) June 20, 2021

​وأوضحت بأن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط، وكان الأمر تلقائي جدا.

ولفتت هيدي إلى أنها قررت عدم مسح التعليقات المسيئة على الفيديو "ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم"، وتابعت: "بيقولوا لي في التعليقات أن البودي بوزيشن بتاعنا فيه شذوذ وأن الفيديو مقزز.. فين المقزز فيه؟".