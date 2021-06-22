لابورتا يبدأ إجراءات "صفقة القرن"... "رونالدو وميسي في برشلونة"

وقالت " صحيفة آس " الإسبانية، إن خوان لابورتا يحلم بالتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويدرس عقد الصفقة التي قالت الصحيفة إنها "تبدو مستحيلة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تكون الأقوى في تاريخ كرة القدم، وهي الجمع بين الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معا في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا لا يعرف حتى الآن هل سيوافق رونالدو على هذا العرض أم لا، خاصة وأنه لا يوجد أي شيء رسمي، مشيرة إلى أن برشلونة يفكر في دخول عدد من اللاعبين بجانب المبلغ المالي لضم رونالدو، وأبرزهم المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي فيليبي كوتينيو والظهير الإسباني سيرجي روبيرتو.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، ليوفنتوس صيف العام 2018، قادما من ريال مدريد بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2022، ونال مع يوفنتوس لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، علما أن النجم البرتغالي سجل 101 هدف في 133 مباراة، ورغم فوز رونالدو مع ريال مدريد بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا منها 3 متتالية إلا إنه فشل في قيادة يوفنتوس للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996.