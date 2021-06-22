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    زوج وزوجته

    الأزواج التعساء يموتون سريعا بهذا المرض.. دراسة تفجر مفاجأة

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    إن كنت رجلا غير سعيد في حياتك الزوجية، فعليك إيجاد حل قبل فوات الأوان، فقد تنبأت دراسة صادمة استغرقت أكثر من 30 عاما بنهاية محزنة تنتظرك في سن مبكرة.

    ووجدت الدراسة التي شارك فيها نحو 10 آلاف رجل أن الأزواج التعساء (الذين يشعرون بعدم الرضا عن الزواج) قد ينتهي بهم المطاف بسكتة دماغية يموتون على إثرها في سن مبكر، غالبا ما يكون أقل من 50 عاما.

    الدراسة أعدتها جامعة تل أبيب الإسرائيلية ونشرتها دورية Journal of Clinical Medicine، بحسب موقع "واللا".

    الزوج والزوجة
    © Photo / GabrielFerraz
    دراسة تكشف عن عامل يساعد الأزواج في حل الخلافات

    وأشارت الدراسة إلى أن الرجال غير الراضين عن زواجهم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية والموت مبكرا مقارنة مع الأزواج السعداء الذين يشعرون بالرضا عن حياتهم الزوجية.

    أجرى الباحثون تحليلات إحصائية في قاعدة بيانات لدراسة طويلة الأمد اتبعت لمدة 32 عاما أنماط الصحة والسلوك لحوالي 10 آلاف رجل، جميعهم موظفين حكوميين، مع التركيز على الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية والوفيات من أي سبب.

    في بداية الدراسة، كان المشاركون في الأربعينيات من العمر في المتوسط ، وعلى مر السنين مات 64% منهم بسبب أمراض مختلفة.

    قبل الدراسة، طُلب من المشاركين، من بين أمور أخرى، تقييم رضاهم الزوجي، على مقياس من 1 (راض جدا) إلى 4 (غير راض على الإطلاق).

    بعد تحليل البيانات اكتشف الباحثون، ببالغ الدهشة، أن هذا الترتيب هو مؤشر على متوسط ​​العمر المتوقع، وأن الموت بسبب التعاسة الزوجية لا يقل عن التدخين أو قلة النشاط البدني.

    على سبيل المثال، كان عدد الوفيات من السكتة الدماغية أعلى بنسبة 69% بين أولئك الذين أعطوا زواجهم درجة 4 (غير راض على الإطلاق) مقارنة بأولئك الذين أعطوا درجة 1 والذين كانوا سعداء جدا بزواجهم.

    وعندما تعلق الأمر بالموت لأي سبب من الأسباب، كانت الفجوة 19% لصالح الرجال السعداء في حياتهم الزوجية.

    وأجرى الباحثون تحليلا إحصائيا لجميع عوامل الخطر المعروفة لوفيات القلب والأوعية الدموية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم والحالة الاجتماعية والاقتصادية. وهنا أيضا فاجأهم الرقم بشكل كبير- فقد تبين أن الخطر النسبي للوفاة بين الأزواج التعساء  أكبر 1.21 مرة مقارنة بمن كانوا سعداء وهذه المعدلات متشابهة إلى البيانات المعترف بها في الأدبيات المهنية بين المدخنين أو الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة.

    كما ذكرنا، كانت فجوات العمر المتوقع أكبر بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما في بداية الدراسة.

     يقول الدكتور شاحار ليف-آري، رئيس قسم تعزيز الصحة في جامعة تل أبيب: "في سن أكبر، تكون الفجوة أصغر، ربما بسبب عمليات تكيف الزوجين مع العلاقة بمرور الوقت".

    هذا الافتراض قائم على أسس جيدة: فقد وجدت الأبحاث السابقة بالفعل أن الزيجات تتحسن مع مرور السنين.

     وجد الباحثون الأمريكيون أنه ما بين 15 و35 عاما من الخبرة في الزواج ومع تقدم العمر، كانت هناك زيادة في السلوكيات الإيجابية بين الزوجين مثل الدعابة والمودة. في الوقت نفسه، تراجعت المشاعر السلبية.

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