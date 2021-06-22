تسجيل
07:50 GMT22 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سعاد حسني

    سبب رفض سعاد حسني المشاركة مع عبد الحليم حافظ في "أبي فوق الشجرة"... فيديو

    © AP Photo / ASSOCIATED PRESS
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103663/50/1036635045_0:647:1326:1393_1200x675_80_0_0_3e630554bc745d8bc5e9cb3500805fb4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106221049321241-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تداول ناشطون فيديو حديث نادر للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، كشفت فيه عن عمل كان سيجمعها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ عام 1972، وسبب رفضها فيلم "أبي فوق الشجرة".

    وفي اللقاء، الذي تم تداوله في الذكرى الـ20 لرحيلها، قالت سعاد حسني إن عبد الحليم حافظ عرض عليها فيلم "أبي فوق الشجرة" وكان يريد منها بشدة أن تشارك فيه، لكنها لم تقبل بالدور وشعرت أنه لا يناسبها وفضلت أن تقوم به فنانة أخرى.

    وأضافت، أنه طوال الوقت لم يكن هناك أي عمل مناسب يجمعها بالعندليب، إلى أن جاء عام 1972 وكان هناك فيلم سينمائي يتم التحضير له، تأجل تصويره بسبب مرض عبد الحليم حافظ، وفي النهاية لم يتم تنفيذه.

    وحلت أمس الاثنين، الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، التي توفيت في 21 يونيو 2001، بعد سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن، وقالت السفارة المصرية في لندن، يومها، إن الرئيس، حسني مبارك أمر بنقل الجثمان إلى مصر على متن طائرة خاصة لتدفن هناك.

    من جهتها، كشفت جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني، أمس الاثنين، الكثير عن تفاصيل حياة شقيقتها، من زواجها سرا بالفنان عبد الحليم حافظ إلى وفاتها المثيرة للجدل.

    وقالت عبد المنعم في تصريحات لتلفزيون "تن" المصري، إن شقيقتها سعاد حسني تزوجت الفنان عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات "عرفيا" في السر، وأنه أول رجل في حياة السندريلا.

    وأضافت أن العندليب رفض إشهار الزواج في البداية بسبب معجباته. وأنه رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلمها الناجح "حسن ونعيمة".

    وعن كواليس الانفصال، أشارت إلى أن "السندريلا شعرت بالإهانة من غيرة العندليب الزائدة عن الحد عليها وبعض المشاكل الأخرى، لذلك قررت الانفصال عنه".

    انظر أيضا:

    عائلة سعاد حسني تعلق للمرة الأولى على تحضير عمل درامي عن حياة "السندريلا"
    تفاصيل مثيرة عن علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني... كاد أن يخنق شخصا بسببها
    سعاد حسني... "سندريلا" الزمن الجميل
    أول تحرك من عائلة سعاد حسني بعد أنباء تحضير عمل سينمائي عن "السندريلا"
    سعاد حسني قتلت أم انتحرت؟.. شقيقتها تحسم الجدل وتكشف عن زواج السندريلا سرا بالعندليب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حصاد البطيخ في بيت لاهيا
    فاكهة الموسم... حصاد البطيخ في قطاع غزة
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك