سبب رفض سعاد حسني المشاركة مع عبد الحليم حافظ في "أبي فوق الشجرة"... فيديو

تداول ناشطون فيديو حديث نادر للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، كشفت فيه عن عمل كان سيجمعها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ عام 1972، وسبب رفضها فيلم "أبي فوق الشجرة".

وفي اللقاء، الذي تم تداوله في الذكرى الـ20 لرحيلها، قالت سعاد حسني إن عبد الحليم حافظ عرض عليها فيلم "أبي فوق الشجرة" وكان يريد منها بشدة أن تشارك فيه، لكنها لم تقبل بالدور وشعرت أنه لا يناسبها وفضلت أن تقوم به فنانة أخرى.

وأضافت، أنه طوال الوقت لم يكن هناك أي عمل مناسب يجمعها بالعندليب، إلى أن جاء عام 1972 وكان هناك فيلم سينمائي يتم التحضير له، تأجل تصويره بسبب مرض عبد الحليم حافظ، وفي النهاية لم يتم تنفيذه.

وحلت أمس الاثنين، الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، التي توفيت في 21 يونيو 2001، بعد سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن، وقالت السفارة المصرية في لندن، يومها، إن الرئيس، حسني مبارك أمر بنقل الجثمان إلى مصر على متن طائرة خاصة لتدفن هناك.

من جهتها، كشفت جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني، أمس الاثنين، الكثير عن تفاصيل حياة شقيقتها، من زواجها سرا بالفنان عبد الحليم حافظ إلى وفاتها المثيرة للجدل.

وقالت عبد المنعم في تصريحات لتلفزيون "تن" المصري، إن شقيقتها سعاد حسني تزوجت الفنان عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات "عرفيا" في السر، وأنه أول رجل في حياة السندريلا.

وأضافت أن العندليب رفض إشهار الزواج في البداية بسبب معجباته. وأنه رشحها لفيلم "البنات والصيف" بعد فيلمها الناجح "حسن ونعيمة".

وعن كواليس الانفصال، أشارت إلى أن "السندريلا شعرت بالإهانة من غيرة العندليب الزائدة عن الحد عليها وبعض المشاكل الأخرى، لذلك قررت الانفصال عنه".