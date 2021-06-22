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    أطعمة يجب تناولها وأخرى ممنوعة لمريض "فيروس سي"

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    يكون خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني إلى جانب مرض السكري من النوع 2 أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الوبائي سي، ومن الضروري اتباع أسلوب حياة صحي وتناول الأطعمة الصحية لمنع حدوث مضاعفات.

    قد تؤدي عدوى التهاب الكبدي إلى تلف الكبد وقد يعاني الشخص من تليف الكبد أو تندبه، إذا لم يتم علاج العدوى في الوقت المناسب.

    ويقلل النظام الغذائي الصحي والمغذي من تأثير فيروس سي ويمكنه بالتأكيد تحسين صحة الكبد.، بحسب موقع Onlymyhealth.

    أدوية
    © Sputnik . Константин Михальчевский
    ما هو فيروس "سي".. وما أعراضه؟

    وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي خاص غير مطلوب في حالة الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي، إلا أن الأشخاص غالبا ما يستهلكون الأطعمة الصحية والمغذية للحفاظ على صحة الكبد.

    ما يجب تناوله لمريض فيروس سي:

    1.الخضروات والفواكه

    يُنصح بإضافة الكثير من الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من التهاب الكبد سي، فهي غنية بالألياف وتساعد في إبقائك ممتلئا لساعات أطول مقارنة بالعديد من الأطعمة الأخرى.

    كذلك تساعد الفواكه والخضروات في الحصول على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وتتكون الفاكهة والخضروات الطازجة من نظام غذائي صحي ومتوازن.

    يمكن أن تقلل الخضروات الورقية الخضراء من الأحماض الدهنية في الكبد، لذلك يجب بالتأكيد دمجها في نظامك الغذائي. تشمل الخضروات الورقية الخضراء المفيدة السبانخ واللفت والملفوف. وعندما تشتري خضروات معلبة، تأكد من أنها خالية من الملح ولا تحتوي على سكر مضاف.

    2. القهوة

    وفقا لعدد قليل من الدراسات، تعد القهوة مشروبا مفيدا للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي، فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة لتأثر الكبد بهذا الفيروس.

    يمكن لكل من القهوة والشاي الأخضر أيضا منع تليف الكبد، وتحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد في تنظيف الكبد بشكل صحيح.

     ومع ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من القهوة يمكن أن يضر بالكبد بدلا من ذلك. وبالتالي، احرص على تناول القهوة يوميا بشكل معتدل لحماية كبدك.

    3. البروتين الخالي من الدهون

    يمكنك أيضا تناول البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد والديك الرومي.

    كذلك فإن منتجات الألبان الأخرى الخالية من الدسم واللحوم الخالية من الدهون هي أيضا أطعمة صديقة للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي.

    يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على وزن مثالي وصحي في حماية الكبد من التلف وأمراض الكبد الدهنية.

    وتعزز البروتينات الدهنية زيادة الوزن أو السمنة، في المقابل يمكن أن تساعدك البروتينات الخالية من الدهون في الوصول إلى وزنك المستهدف. لكن تأكد من عدم إضافة أي توابل ملح وأعشاب للنكهة حيث أن الصوديوم محظور في هذا المرض.

    4.المكسرات والبذور

    إن تناول حفنة من المكسرات والبذور يوميا هو عادة نمط حياة صحي ويمكن أن يفعل العجائب في جسمك. المكسرات والبذور مثل اللوز والكاجو وبذور الشيا وبذور الكتان وغيرها تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المفيدة للمرضى المصابين بالتهاب الكبد سي.

    من المهم للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي تناول الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات والبذور.

     ومع ذلك، تأكد من تناولها بكميات صغيرة وفقا لتعليمات اختصاصي التغذية الخاص بك، وفقًا لحالتك الصحية.

    برغر وبطاطا
    © CC0 / Pixabay
    ما مخاطر تناول الأطعمة الدهنية وكيفية الوقاية منها

    ما يجب تجنبه من قبل مريض فيروس سي

    1. الكحول

    يجب تجنب الكحول لإدارة الظروف الصحية وحتى للحفاظ على صحتك العامة. إذا يمثل استهلاك الكحول أمرا في غاية الخطورة للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد.

    تجنب تناول الكحول من أفضل الطرق لإبطاء تطور أمراض الكبد والحفاظ على الكبد بصحة جيدة حتى يتم القضاء على الفيروس.

     بدلا من الكحول، يمكنك الحفاظ على رطوبتك وصحتك بشرب الكثير من الماء. يمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل بما في ذلك الماء وماء جوز الهند وعصائر الفاكهة المنزلية في تطهير الكبد والحماية من أمراضه.

    2. الأطعمة عالية الملح

    يقيد معظم الخبراء استخدام الصوديوم أو الملح في المواد الغذائية. الأطعمة الغنية بالملح بما في ذلك الأطعمة المقلية يمكن أن تزيد وزنك، وبالتالي تصيبك بمرض الكبد الدهني في بعض الحالات.

     من المهم أن تقلل من تناول الملح إذا كنت مصابا بالتهاب الكبد سي لأنه قد يتسبب في احتباس الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يشكل تناول كميات كبيرة من الصوديوم خطرا كبيرا على صحتك إذا كنت تعاني من أي نوع من أمراض الكبد.

    3. الأطعمة السكرية

    يجب تجنب الأطعمة السكرية مثل الكعك والشوكولاتة والآيس كريم والبسكويت بأي ثمن. يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى الضغط على كبدك وحتى يؤدي إلى ترسب الدهون فيه.

    يقترح العديد من الخبراء تفضيل الأطعمة المطبوخة في المنزل بدلا من الأطعمة المعلبة أو المخبوزة. يمكنك محاولة استبدال الأطعمة السكرية بمواد غذائية غنية بالبروتين.

    4. الأطعمة الدهنية

    تماما مثل الأطعمة السكرية، يجب أيضا تجنب الأطعمة الدهنية. عليك الابتعاد عن الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والقشدة الحامضة ومنتجات الألبان والأطعمة المقلية الأخرى عالية الدسم.

    تعتمد صحة جسمك على تناول كميات كافية من العناصر الغذائية. يمكنك التحدث إلى أخصائي التغذية الخاص بك حول تقييد الأطعمة الدهنية والزيتية من نظامك الغذائي تماما.

    للمغذيات تأثير مباشر على إدارة وزنك ودعم نظام المناعة لديك للبقاء بصحة جيدة. إذا كنت مصابا بالتهاب الكبد الوبائي سي، فمن الأهمية بمكان أن تتجنب السمنة وأن تحافظ على وزن جسمك في النطاق المناسب.

     عادة، يجب أن تركز خطة الغذاء الصحي على تناول الفواكه والخضروات، والحد من الكحول والمسكرات الأخرى، ويجب أن تساعد في الحفاظ على مستويات الدهون الصحية في الجسم.

     أثناء محاولة محاربة التهاب الكبد الوبائي سي، تعد ممارسة الرياضة أمرا ضروريا ومفيدا للغاية، لذا استشر الطبيب بشأن أنواع التمارين والمقدار المهم والمناسب لجسمك.

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