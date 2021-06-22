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    9 أشياء عليك فعلها بعد تناول وجبة دسمة

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    يشعر الكثيرون بالندم بعد تناول وجبة دسمة، خاصة إن كانوا يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات إلا أن هناك دائما مخرج، فهذه ليست نهاية العالم.

    ومن وقت إلى آخر نميل إلى تناول وجبة دسمة، مع صوت في أذننا يدوي "وجبة واحدة لن تدمر صحتك".

    لكن لتجاوز الشعور بالندم بعد تناول وجبتك الدسمة، وجعلها تمر بأقل خسائر، عليك اتباع عدة خطوات بحسب موقع webmd.

    امرأة تصب الشاي
    © Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
    منها القيلولة بعد الأكل... 3 عادات يقوم بها معظم الناس ضارة بالصحة

    1. المشي

    سيساعدك التنزه السهل على تحفيز عملية الهضم لديك وحتى الخروج من مستويات السكر في الدم. أو اذهب في رحلة ممتعة بالدراجة بدلا من ذلك.

     لكن لا تزد الأمر عن حده، إذ يمكن أن يرسل التمرين الحقيقي الدم إلى ساقيك بدلا من معدتك، مما قد يبطئ عملية الهضم.

    2. تناول الماء

    تناول كوب من الماء (حوالي 8 أونصات) بعد وجبة دسمة يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من الملح الزائد الذي من المحتمل أن تحصل عليه من وجبتك. يمكن أن يمنعك أيضا من الإصابة بالإمساك. استمر في شرب الماء لبقية اليوم لتحافظ على رطوبتك.

    3. لا تستلق

    يعني هذا عدم أخذ قيلولة، لأنك حال فعلت فسوف تفقد فرصة حرق بعض تلك السعرات الحرارية التي أكلتها للتو.

    كذلك عندما تستلقي مع معدة ممتلئة يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم وتفاقم ارتداد حمض المعدة (GERD).

    4. تخطى الفقاعات

    إذا كنت قد تجاوزت الأمر بالفعل، فقد لا تكون المشروبات الغازية فكرة رائعة. عندما تشربها، تبتلع غازات يمكن أن تملأ جهازك الهضمي هذا سيجعلك تشعر بالانتفاخ أكثر، وتقوم بتجشؤ بعضها، والباقي ينتقل عبر الجهاز الهضمي حتى تمرره كغازات.

    5. تخلص من بقايا الطعام

    إذا كان لا يزال لديك طعام متبقي من الوجبة الدسمة، فقد يجعلك هذا تعتقد أنك قد أكلت كمية صحية على الرغم من أنك قد أكلت كثيرا بالفعل، لذلك لا تحتفظ بقنابل السعرات الحرارية حتى لا تضعف أمامها مرة أخرى.

    6. مارس تمرينا حقيقيا

    عد مرور بعض الوقت، مارس تمرينا حقيقيا: اركض، ارفع الأثقال، أو العب الكرة. من الأفضل الانتظار لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل بعد تناول وجبة دسمة.

     سوف يحرق ذلك بعض  تلك السعرات الحرارية الزائدة. قد يساعد أيضا في تنشيط عملية التمثيل الغذائي ومنع الإمساك.

    ويبدو أن التمرين المنتظم يساعد في التحكم في الحالة المزاجية والجوع، لذا من غير المرجح أن تفرط في تناول الطعام لاحقا.

    7. خطط لوجبتك التالية

    لا يمكنك تجاهل تلك الشريحة الثالثة من كعكة الجبن بالشوكولاتة على شكل سلحفاة في وليمة عيد ميلاد أخيك،  لكن يمكنك الاستعداد حتى لا تبالغ في ذلك غدا وما بعده.

    اختر وصفات منخفضة السعرات الحرارية وخطط لوجباتك للأسبوع. خصص وقتا لإعداد أكبر عدد ممكن من وجباتك مقدما. يمكن أن تساعدك تطبيقات الهاتف في تخطيط كل شيء حتى آخر سعر حراري.

    8. تناول الطعام بتركيز

    حاول أن تنظر إلى الطعام بنوع من التأمل. انتبه إلى نكهة وملمس ولون طعامك. فكر في الوجبة: أين تم زراعة الطعام أو تربيته؟ كيف صنعها الطباخ؟ حاول أن تأخذ قضمات صغيرة وتمضغها جيدا. توقف من وقت لآخر واسأل نفسك ما إذا كنت تشعر بالشبع. يمكن أن يساعدك ذلك على تناول كميات أقل من الطعام والشعور بالرضا.

    9. كل ببطء

    قد تستغرق معدتك حوالي 20 دقيقة لتخبر عقلك بأنها ممتلئة. إذا كنت قد أكلت الكثير بالفعل في الدقائق العشر الأولى، فإنك لم تمنح عقلك الفرصة لمعرفة ذلك. بعد نصف ساعة، من المؤكد أنك ستشعر بعدم الارتياح من كثرة الطعام. تمهل وستجد أنك لا تتناول سعرات حرارية أقل فحسب، بل تشعر أيضا بمزيد من الرضا.

    انظر أيضا:

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