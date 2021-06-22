عمرو وهبة: حالة دلال عبد العزيز الصحية غير مستقرة تماما

وأجاب وهبة على سؤال وجهه المطرب علي الألفي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بشأن حالة دلال عبد العزيز، بأنه لا يحب الحديث باسم الأسرة، ولكن من خلال اتصاله بهم فإن "الوضع للأسف غير مستقر خالص"، بحسب قوله.
يشار إلى أن دلال عبد العزيز شاركت عمر وهبة بطولة مسلسله "في بيتنا روبوت"، كما أن وهبة شارك ابنتها دنيا سمير غانم بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وكذلك مسلسلها الجديد "عالم موازي" الذي لم يعرض بعد، وكان من المقرر طرحه في شهر رمضان العام الحالي.
وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، كشف قبل أسبوعين، عن آخر تطورات الحالة الصحية لحماته الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى من فيروس "كورونا" المستجد.
وكتب رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب". وتابع: "فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".
وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.
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