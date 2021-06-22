عمرو وهبة: حالة دلال عبد العزيز الصحية غير مستقرة تماما

كشف الفنان الكوميدي المصري عمرو وهبة، أمس الاثنين، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمواطنته الفنانة دلال علد العزيز، بعد دخولها المستشفى قبل شهرين إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأجاب وهبة على سؤال وجهه المطرب علي الألفي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بشأن حالة دلال عبد العزيز، بأنه لا يحب الحديث باسم الأسرة، ولكن من خلال اتصاله بهم فإن "الوضع للأسف غير مستقر خالص"، بحسب قوله.

يشار إلى أن دلال عبد العزيز شاركت عمر وهبة بطولة مسلسله "في بيتنا روبوت"، كما أن وهبة شارك ابنتها دنيا سمير غانم بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3"، وكذلك مسلسلها الجديد "عالم موازي" الذي لم يعرض بعد، وكان من المقرر طرحه في شهر رمضان العام الحالي.