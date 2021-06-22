روسي يسجل رقما قياسيا بتحريك دولاب الملاهي

سجل رياضي روسي رقما قياسيا عالميا بتحريك دولاب الملاهي، في حديقة ناتاشينسكي في ليوبيرتسي الواقعة في ضواحي موسكو.

وبحسب ما صرح رئيس اتحاد "باور إكستريم" في روسيا، فاسيلي غريشينكو، فإنه تم تسجيل رقم قياسي بتحريك دولاب الملاهي بحبل.

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وتمكن فاليري أوستابينكو من جر دولاب الملاهي لمسافة متر و90 سنتيمتر، في دقيقة و45 ثانية، ويبلغ وزن الدولاب 141 طنا وارتفاعه 41 مترا.

وبحسب ما صرح به أوستابينكو، فإنه كان قد عاين المكان لـ 6 الى 7 مرات قبل أن يقوم بتجربته، بالإضافة لقيامه بدراسة عدد من التكتيكات لتطبيقها وهو ما تم له في النهاية، بحسب ما نقل موقع lubertsyriamo.