عناق خاص من جاستن بيبر لزوجة ماكرون في قصر الإيليزيه خلال زيارة رسمية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماري كلود ماكرون، يوم أمس الاثنين، المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته هيلي في قصر الإيليزيه الرئاسي .

وجاءت هذه الزيارة بناء على طلب قدمه المغني بيبر للرئاسة الفرنسية من أجل مقابلة الرئيس شخصيا وزوجته والحديث عن قضايا تتعلق بالشباب، تزامنا والاحتفال بمناسبة عيد الموسيقى الأربعين في الإيليزيه، وفقا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

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وشارك بيبر البالغ من العمر 27 عاما، صورته التي جمعته بالرئيس ماكرون وزوجته بريجيت عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مع 179 مليون متابع.

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عناق بيبر وبريجيت... لحظة خلدتها كاميرا دي لا مويسونيير:

ورصدت كاميرا المصور الرسمي للرئيس الفرنسي، سوازيغ دي لا مويسونيير، لحظة خاصة ومفاجئة أثناء استقبال ماكرون وبريجيت لجاستن بيبر وزوجته، وكيف عانق بيبر زوجة الرئيس بطريقة أدهشت الملايين من المتابعين وجعلتهم يتساءلون عن طبيعة العلاقة بين بيبر والرئيس الفرنسي وزوجته.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استقبال مثل هذه المشاهير، ففي يوليو/ تموز 2017، تم استقبال المغنية ريهانا وناقشا خلال اللقاء تمويل الشراكة العالمية للتعليم.

وفي يونيو من نفس العام، كان أرنولد شوارزنيغر في القصر الرئاسي بصفته من دعاة حماية البيئة. كما حضرت إيما واتسون في فبراير/ شباط 2019 للقصر الرئاسي لمناقشة قضية المساواة بين المرأة والرجل.

وخلال مهرجان الموسيقى عام 2019، ظهر إلتون جون إلى جانب ماكرون في باحة قصر الإليزيه ليطلق نداءًا للدعم الدولي لزيادة الأموال لمكافحة مرض الإيدز.