ابنة فيروز تتسلم تكريما في ذكرى وفاة والدها عاصي الرحباني... صور

تلقت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة، فيروز، تكريما لذكرى مرور 35 عاما على وفاة والدها الموسيقار عاصي الرحباني، وبمناسبة عيد الموسيقى.

وشاركت الرحباني صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، تبين تسلمها لوحة تذكارية لإصدار شركة "ليبان بوست" للبريد طابعا للأخوين الرحباني، ويظهر معها في الصور رئيس الشركة، خليل شبير.

كما منح شبير ريما الرحباني لوحة تذكارية للطابع البريدي الذي صدر تكريما لوالدتها الفنانة فيروز في عام 1969.

ورحل عاصي الرحباني في 12 يونيو/ حزيران عام 1986، بعد صراع مع المرض، وأعلن لبنان وقتها الحداد تكريما لمسيرته الفنية العريقة.

يشار إلى أن الموت غيّب الموسيقار إلياس الرحباني ، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

ودرس الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، وتلقى دروسا خاصة تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

وتعاون إلياس الرحباني مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها "يا لور حبك" و"الأوضة المنسية" و"معك" و"يا طير الوروار" و"بيني وبينك" و"جينا الدار" و"قتلوني عيونا السود" و"يا إخوان" و"منقول خلصنا" و"ياي ياي يا ناسيني" و"كان الزمان" و"سهر الليالي".