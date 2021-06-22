سر تأجيل تركيب الطرف الصناعي للفنان شريف دسوقي

كشف صديق مقرب للفنان المصري، شريف دسوقي، اليوم الثلاثاء، عدم تحديد مقاسات الطرف الصناعي المقرر تركيبه في قدمه بعد بترها لأسباب طبية.

وأوضح إبراهيم الفرن لـموقع "مصراوي"، أنه تم تأجيل هذه الخطوة إلى الأسبوع المقبل، وذلك لأن صديقه شريف دسوقي مازال يخضع لجلسات العلاج الطبيعي.

وأكد الفرن أن شريف دسوقي متحمس بشدة لتركيب الطرف الصناعي، وأن حالته النفسية جيدة جدا.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة شريف دسوقي، بعد أن خضع لعملية جراحية وبترت ساقه، إثر إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري.

كما أمر السيسي بصرف معاش استثنائي لدسوقي.

وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له، وقررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

الفنان شريف دسوقي، كان حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك في بطولة "مسلسل بـ100 وش"، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.

واكتسب شريف دسوقي شهرة واسعة من تجسيده دور "عم سباعي" في المسلسل التلفزيوني "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان 2020.

وكان آخر أعمال شريف دسوقي الفنية فيلم "وقفة رجالة"، الذي يشارك في بطولته سيد رجب وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وكذلك ظهوره كضيف شرف أمام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "نجب زاهي زركش"، والذي عرض في رمضان 2021.