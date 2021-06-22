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    صورة أرشيفية لعراقي أثناء حلق اللحية

    6 عادات صحية يجب على جميع الرجال اتباعها

    © AFP 2021 / ALI AL-SAADI
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    من الضروري اتباع عادات صحية معينة إذا كنت تريد أن تعتني بنفسك، وبالتالي من المهم تضمين بعض الممارسات الدقيقة والمنظمة في روتينك اليومي.

     لا يدرك الكثير من الرجال أهمية النظافة، بينما يختار بعضهم تجاهلها، مما قد يؤدي إلى أسلوب حياة غير صحي.

    ولكل من الرجال والنساء مقاربات مختلفة تجاه النظافة. ولكن من المعروف أن الرجال لديهم عادات عناية ونظافة شخصية أقل من النساء.

    في دراسة أجريت عام 2010، من قبل معهد التنظيف الأمريكي والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، وجد أن معظم الرجال لا يغسلون أيديهم حتى بعد تناول الطعام أو مداعبة حيوان أو التبول أو السعال أو العطس.

     قد تكون هناك فرصة لتجاهل بعض قواعد النظافة الأساسية في الحياة اليومية، لكن هناك عادات يمكن أن يؤدي عدم اتباعها إلى مخاطر لا يمكن تصورها.

    وفي هذا الصدد نشر موقع onlymyhealth ست عادات نظافة شخصية يجب على جميع الرجال اتباعها.

    1.  لا تؤخر الاستحمام

    قد  يسبب التمرين أو التعرق المفرط رائحة كريهة يمكن محاربتها عن طريق الاستحمام. من المهم لجميع الرجال عدم تأخير الاستحمام، والقيام بذلك يوميا. إلى جانب الاستحمام، من المهم أيضا الحفاظ على نظافة الفم لتجنب رائحة الفم الكريهة.

    2. حافظ على شعرك أنيقا

    يعد الحفاظ على شعرك أنيقا أيضًا أحد العوامل الرئيسية لاتباع عادات النظافة الشخصية.

    يجب غسل شعرك بالمنتجات الطبيعية وتجنب استخدام الشامبو والبلسم الكيميائي. ولا تغسل شعرك يوميا لأن ذلك قد يضعفه.

    يكفي أن يغسل الرجل شعره مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، قم بزيارة الحلاق بانتظام واحصل على تسريحة شعر تناسب وجهك.

    3. تهذيب لحيتك بانتظام

    بالإضافة إلى شعرك، من المهم أيضا تشذيب اللحية. إذا كنت تتمتع بمظهر حليق نظيف، احلق لحيتك بمجرد أن تبدأ في التسبب بوخز. يمكن أن تساعد الحلاقة في الوقت المناسب في منع الطفح الجلدي أيضا.

     حتى إذا كنت تفضل اللحية بشكل عام، قم بقصها بانتظام ونظفها بشكل صحيح لحمايتها من الأوساخ التي تستقر في الجذور.

    4. قص أظافرك

    تمامًا مثل الطريقة التي تعتني بها النساء بأظافرهن، يجب على الرجال أيضا الحفاظ على أظافرهم نظيفة وقصيرة.

     تبدو أظافر القدم الطويلة غير مرتبة وغير صحية أيضا. يمكن أن تكون محرجة أيضا في المواقف الاجتماعية أو في بعض الحالات حتى أمام شريكك،  وهو أيضا أحد الأسباب الرئيسية لرائحة القدمين.

    5. لا ترتدي ملابس أو جوارب غير مغسولة

    بعض الرجال ليس لديهم إمكانية غسل الملابس الداخلية والجوارب كل يوم، إلا أنه من المهم القيام بذلك لمنع الالتهابات المختلفة من مهاجمة جسمك. يمكنك استخدام منظف جيد لغسل الملابس والملابس الداخلية من أجل ارتداء الملابس المنعشة ذات الرائحة اليومية.

     إذا كنت ترتدي زوجا من الجوارب لفترة طويلة جدا، فقد ينتج عن الرطوبة رائحة كريهة.

    6. الحفاظ على النظافة الجنسية

    النظافة الجنسية حساسة ومهمة للرجال مثل النساء. يجب على المرء التأكد من تضمين نصائح النظافة الجنسية في حياته اليومية.

     

    أخطاء شائعة ومضرة أثناء الاستحمام
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    أخطاء شائعة ومضرة أثناء الاستحمام

     

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