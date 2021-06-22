مي حلمي تعلن نيتها اتخاذ قرار جديد بشأن مواقع التواصل ومستقبلها

أعلنت المذيعة المصرية الشهيرة مي حلمي، أنها تفكر في اتخاذ قرار جديد يتعلق بمستقبلها المهني، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضحت أنها تريد أن تبتعد عن كل شيء يعرفه عنها الناس.

وكتبت مي حلمي في خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، أنها "تفكر جديا في اعتزال عملها كمذيعة، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي".

وكانت مي حلمي قد أثارت جدلا واسعا في رمضان الماضي بعد التصريحات المتبادلة بينها وبين طليقها المطرب محمد رشاد من خلال حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بسبب حديثهما عن كواليس علاقتهما وأسباب الانفصال.

وأشارت إلى أن رشاد كان يقوم بضربها وأنها حاولت الانتحار بعدما اكتشفت خيانته لها، ولكنه ظهر في نفس البرنامج ونفى ذلك.

وانفصل رشاد ومي حلمي، رسميا بعد الطلاق الثالث بعد زواج لم يدم أكثر من عام، بحسب وسائل إعلام مصرية.