زوج نانسي عجرم هو من طلب استدعاءه للتحقيق معه وليس محاميه... ما السر؟

كشف غابي جرمانوس، محامي طبيب الأسنان، فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، أن موكله هو من طلب استدعاء الهيئة الاتهامية للتحقيق معه، وليس هو كما ما أوردت تقارير أمس.

وأوضح جرمانوس في تصريحات لـموقع "إي تي بالعربي" أن طلب الهاشم بالتوسع في التحقيق معه جاء رغبة منه في إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما فعله وقت الحادث، من حيث إطلاق النار على مقتحم منزله دفاعا عن النفس، ومن حيث عدد الطلقات التي سددها في جسد المتهم.

وأشار المحامي غابي جرمانوس إلى أن ما فعله موكله، فادي الهاشم، يعتبر "توازن بين الخطر والدفاع عن النفس"، موضحا أنه لم يكن لديه خيار له سوى ما قام به وقت الحادث.

ومن المقرر أن يمثل طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في حادث قتيل منزلهما، السوري محمد الموسى.

وستحضر نانسي عجرم إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان أيضا، من أجل الاستماع إليها كشاهدة في الحادث.

لكن استبعدت مصادر مطلعة إقامة الجلسة، اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار إضراب المحامين هناك لما يقرب من أسبوعين.

وكانت فيلا نانسي عجرم في لبنان قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، ‏سوري الجنسية، في يناير/كانون الثاني 2020، وانتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن قتيل منزل نانسي عجرم تعرض لـ17 طلقة نارية من مسدس زوجها.