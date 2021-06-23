لحية عادل إمام تثير الجدل على مواقع التواصل... صورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري عادل إمام مع نجله محمد، ظهر فيها الزعيم وهو يطلق لحية بيضاء طويلة، بعد فترة غياب.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "تلك الصورة تعد من أعمال الفوتوشوب، حيث تعود إلى عام 2018، والتقطت للزعيم بجانب نجله محمد إمام من حفل زفاف نجل أحد أصدقائه من الوسط الفني".

الزعيم عادل امام بلحيه بيضاء مع ابنه محمد امام شاهد ما سر هذه اللحيه الفيديو من هنا 👇https://t.co/EnPplVYcoM

نادي الدوله pic.twitter.com/1zWOMp9Fzx — ايه اللي حصل (@9ToMUVMqkZPY4wU) June 22, 2021

​وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع فيديو نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو" لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو"، إخراج وإنتاج رامي إمام، الذي عرض في رمضان 2020، ولم يظهر الزعيم بعد ذلك في أعمال فنية.