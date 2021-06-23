الكشف عن موعد إطلاق الجيل الجديد من هاتف "هواوي بي 50"

أشارت مصادر صينية مطلعة إلى أن شركة "هواوي" تعتزم إطلاق الجيل الجديد من هواتفها الذكية "Huawei P50" في نهاية شهر يوليو/تموز.

ستشمل السلسلة ثلاثة هواتف ذكية، هي "Huawei P50" و"P50 Pro" و"P50 Pro +".

وبحسب المصادر فإن الشركة الصينية تواجه نقصا في المعالجات وسيتم إصدار جميع الموديلات على مجموعة شرائح "Kirin 9000" المعروفة، علاوة على ذلك، لن يتلقى الإصدار الأصغر دعما لشبكات الجيل الخامس.

سيعمل الخط بالكامل على نظام التشغيل "HarmonyOS 2.0" الخاص بشركة "Huawei". ستتلقى الهواتف الذكية "P50 Pro" و"P50 Pro +" كاميرا مع وحدة "Sony IMX800" الرئيسية، والتي تتميز بمصفوفة عملاقة بحجم بوصة واحدة.

تأخرت سلسلة الهواتف الذكية "Huawei P50" بشكل كبير في عام 2021، وكان عرضها متوقعا في مارس/ آذار، ثم في مايو/ أيار، لكن لاحقا أعلنت الشركة رسميا أن الأجهزة ستتأخر "لأسباب معينة".