دراسة: 5 عادات صحية في سن الخمسين تمنحك حياة أطول

وجدت دراسة حديثة أن اتباع عادات صحية في سن الخمسين يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وبحسب الدراسة، التي أعدتها كلية "تي أتش تشان للصحة العامة" في جامعة هارفارد ونشرتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فإنه عبر اتباع 5 عادات صحية، يمكن للمرء أن يزيد من متوسط العمر المتوقع، وفق موقع onlymyhealth.

وتبحث الدراسة في مجموعة من عوامل نمط الحياة التي قد تزيد من متوسط ​​العمر المتوقع الخالي من الأمراض الرئيسية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

أظهرت الدراسات أن التدخين وقلة النشاط وسوء جودة النظام الغذائي والإفراط في تناول الكحوليات تساهم بنسبة تصل إلى 60% من الوفيات المبكرة، وتقلص من 7.4 إلى 17.9 عاما من متوسط ​​العمر المتوقع.

عوامل نمط الحياة القابلة للتعديل التي يمكن أن تحدث الفرق هي:

التدخين ممنوع

زيادة النشاط البدني

تناول كميات أقل من الكحول

الحفاظ على صحة مؤشر كتلة الجسم

تحسين جودة النظام الغذائي

ولوحظ أن أسلوب الحياة الصحي يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بالإضافة إلى الوفيات. لم يقتصر الأمر على زيادة متوسط العمر المتوقع فحسب، بل زاد أيضا عدد السنوات التي عاشها الأشخاص الذين اتبعوا العادات الخمسة دون أن يصابوا بأي من هذه الأمراض.