كلبة تقوم بإرضاع 10 خنازير…  فيديو

تمتلك بعض أنواع الكلاب مهارات مدهشة تنال إعجاب أصحابها، سواء كان ذلك داخل المنزل أو في الأماكن العامة، ومنها الكلاب التي تنتمي إلى سلالة الراعي الألماني "شيبرد".

وتعد كلاب الراعي الألماني من أفضل سلالات الكلاب في العالم بفضل قدرتها الكبيرة على التعامل مع البشر بإخلاص منقطع النظير، إضافة إلى مهارتها العالية في مهام الحراسة.

What a special bond! German shepherd becomes the mother of 10 piglets, breastfeeding them whenever the piglets need in Hubei, China. pic.twitter.com/V6zVbvRfzH — Beautiful China (@PDChinaLife) June 23, 2021

وتتميز هذه السلالة من الكلاب بالذكاء الشديد والحواس القوية، وهو ما يجعلها الكلاب المفضلة، التي يعتمد عليها رجال الشرطة والعسكريين في مهام الحراسة والمهام الأخرى المتعلقة بعمليات التأمين والكشف عن المتفجرات واكتشاف المخدرات.

ويضاف إلى ذلك جانب آخر، يظهر في مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" لكلبة من سلالة الراعي الألماني تقوم بإرضاع 10 خنازير صغار.