بريطانيا تخلد ذكرى كاسر الشيفرة "إنغما" على عملة الخمسين إسترليني... صورة

قدم بنك إنجلترا، اليوم الأربعاء، ورقة نقدية جديدة بقيمة 50 جنيها إسترلينيا، تحمل صورة آلان تورينغ، عالم الكمبيوتر البريطاني الذي قام بفك رموز الشيفرة العسكرية التي استخدمتها ألمانيا وحلفاؤها خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتب البنك عبر تويتر: "إنه هنا! أصدرنا اليوم ورقة بقيمة 50 جنيها إسترلينيا لعالم الكمبيوتر آلان تورينغ". ورحب رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالخطوة لإحياء ذكرى العالم.

Alan Turing was born 109 years ago today. He’s celebrated on the new £50 bank note. A great man who achieved great things: https://t.co/x2a7QR1Qdv pic.twitter.com/fT0Gs9Xy30 — Larry the Cat (@Number10cat) June 23, 2021

وقال جونسون في تغريدة: "كان آلان تورينغ أحد أكثر الرجال إبداعا وذكاء في القرن العشرين. ساعد عمله في فك شيفرة إنغما في إنهاء الحرب العالمية الثانية، وإنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى. من المهم التأكد من أن إرثه، الذي لم يتم الاعتراف به بشكل مأساوي في ذلك الوقت، لم ينس".

Alan Turing was one of the most innovative and brilliant men of the 20th century. His work cracking the Enigma code helped bring WWII to an end, saving countless lives. It’s important to make sure his legacy, which went tragically unacknowledged at the time, isn't forgotten. https://t.co/g7TgIdQ96O — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 23, 2021

لعب تورينغ، المعروف بابتكار آلات فك الشيفرات خلال الحرب العالمية الثانية، دورا محوريا في تطوير أجهزة الكمبيوتر القديمة، ووضع الأساس للعمل على الذكاء الاصطناعي من خلال النظر في مسألة ما إذا كان بإمكان الآلات التفكير.

في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، أدين تورينغ بارتكاب جريمة فاضحة بسبب علاقته مع رجل، لكن تم العفو عنه من قبل الملكة بعد مماته بأكثر من 50 عاما.