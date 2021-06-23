تامر حسني يحل في السعودية لإحياء حفل موسيقي بعد غياب عامين

حل الفنان المصري تامر حسني في السعودية لإحياء أولى حفلاته مع عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية في البلاد، وذلك بعد قرابة عامين من الغياب.

ونشرت شركة "روتانا" المنظمة للحفل، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وثّق لحظة استقبال المسؤولين السعوديين لتامر حسني في المطار، واستقلال سيارة لفندق الإقامة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق "فور سيزون" الرياض، الخميس 26 يونيو/حزيران، فيما علق حساب الشركة على الفيديو: "لحظة وصول نجم الجيل تامر حسني إلى الرياض لإحياء حفل الغد مع DJ Panda في فندق الفورسيزون بحضور الجمهور".

وأعلنت هيئة الترفيه في السعودية، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية في البلاد، بعد توقف طويل بسبب حالة الإغلاق التي كانت متخذة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.