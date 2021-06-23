تامر حسني يحل في السعودية لإحياء حفل موسيقي بعد غياب عامين

ونشرت شركة "روتانا" المنظمة للحفل، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وثّق لحظة استقبال المسؤولين السعوديين لتامر حسني في المطار، واستقلال سيارة لفندق الإقامة.
لحظة وصول نجم الجيل #تامر_حسني الى الرياض لاحياء حفل الغد مع DJ Panda 💃🏾🕺🏾 @tamerhosny— 🎶RotanaMusic (@RotanaMusic) June 23, 2021
في فندق الفور سيزونز بحضور الجمهور
للحجز 👇https://t.co/bbuPdFwsLo
برعاية الهيئة العامه للترفيه
@GEA_SA
تنظيم #روتانا@Enjoy_saudi@fannboxapp#تامر_حسني_في_الرياض pic.twitter.com/AQUy1mU0A2
ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق "فور سيزون" الرياض، الخميس 26 يونيو/حزيران، فيما علق حساب الشركة على الفيديو: "لحظة وصول نجم الجيل تامر حسني إلى الرياض لإحياء حفل الغد مع DJ Panda في فندق الفورسيزون بحضور الجمهور".
وأعلنت هيئة الترفيه في السعودية، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، عودة تنظيم الفعاليات الترفيهية في البلاد، بعد توقف طويل بسبب حالة الإغلاق التي كانت متخذة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
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