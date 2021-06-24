حقيقة عودة عبلة كامل إلى التمثيل مرة أخرى

كشف الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل، معلومات جديدة حول عودة الأخيرة إلى التمثيل خلال الفترة المقبلة.

وأكد كمال، في تصريحات نقلتها " مجلة لها "، أن "عبلة كامل تقرأ حالياً عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور استقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور".

وكانت الفنانة عبلة كامل قد تصدرت مُحركات البحث خلال الأشهر الماضية، بعد انتشار شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، فنفى أحمد كمال وقتها هذه الأخبار، وأكد أن "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردّد عن حالتها الصحية، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم"، وشاركها البطولة الفنان رياض الخولي، علا غانم، منة فضالي، راندا البحيري، وأميرة هاني.