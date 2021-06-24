نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص..فيديو

أثارت الممثلة المصرية، نبيلة عبيد، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل بعد نشر مقطع مصور لها وهي ترقص خلال تواجدها في دبي.

واسترجعت الممثلة المصرية أمجاد أدوارها السينمائية الشهيرة التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

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يذكر بأن الممثلة المصرية التقت بالفنان محمد رمضان خلال تواجدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صورا لها معه.

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وظهر رمضان في الصور وهو يقبل يد نبيلة عبيد ويحتضنها، وعلق عليها كاتبا عبر حسابه على "إنستجرام": "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة".