منشأة ضخمة تنهار ليلا وتوقع ضحايا في فلوريدا الأمريكية

تعرضت إحدى المنشآت في ولاية فلوريدا الأمريكية للانهيار بصورة جزئية، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين، بينما تم إجلاء العشرات، ووقع الحادث في الثانية بعد منتصف الليل.

ذكرت ذلك "صحيفة ميامي هيرالد" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن إحدى المنشآت متعددة الطوابق في مدينة ميامي، جنوب شرقي فلوريدا، تعرضت لانهيار جزئي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تقوم بعمليات إجلاء للضحايا.

#BREAKING: Firefighters seen pulling boy from rubble of partial collapse of condo building in Surfside: https://t.co/TPEaIoXmNU — NBC 6 South Florida (@nbc6) June 24, 2021

ووصل عدد ممّن تم إنقاذهم إثر انهيار المنشأة المكونة من 12 طابقا، إلى أكثر من 80 شخصا.

ولفتت تقارير إخبارية أمريكية إلى أن الانهيار الجزئي للمنشأة وقع بعد منتصف الليل.