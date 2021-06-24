كيف تبدو القيادة على واحد من أخطر الطرق في الصين... فيديو

تعد الطرق من أهم مقومات البنية التحتية لأي دولة لأنها تسمح بانسياب حركة الأشخاص والبضائع عبر أطرافها، وتعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، خاصة عندما يتم إنشاؤها بطريقة جيدة.

وتختلف جودة شبكات الطرق وفقا للوضع الاقتصادي للدولة وطبيعتها الجغرافية، فبعض الطرق تكون مستوية ويمكن انطلاق المركبات عليها لمسافات طويلة دون أن تغير اتجاهها.

لكن بعض المناطق الوعرة خاصة المناطق الجبلية يكون إنشاء الطرق المستوية عليها في غاية الصعوبة، وهي العقبة التي يتغلب عليها مصمموا الطرق بتصميم طرق متعرجة يتغير اتجاهها وارتفاعها بصورة كبيرة في بضع كيلومترات.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" إحدى الطرق الوعرة في منطقة التبت، في الصين.

وتظهر المركبات وهي تسير بصعوبة على تلك الطرق معتمدة على خفض سرعتها بصورة كبيرة، حتى لا تتعرض لخطر الانزلاق خارج الطريق، الذي يمر على ارتفاعات شاهقة.

This zigzagged road in southwest China’s Tibet is not fit for faint-hearted drivers! #AmazingChina pic.twitter.com/k2vj6JuI7S — Beautiful China (@PDChinaLife) June 23, 2021

ويظهر الفيديو شبكة من الطرق التي تم إنشاؤها أعلى الجبال بصورة متعرجة حتى توفر ممرات لانسياب الحركة من مكان إلى آخر دون على جانبي تلك المرتفعات الجبلية.