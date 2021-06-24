"بيض الشمس"... حراسات خاصة وكاميرات مراقبة لشجرة مانجو في الهند... فما القصة؟

في واقعة غريبة، أقدم مزارع هندي في ولاية بيهار على تركيب كاميرات مراقبة واستئجار سكان محليين لحراسة شجرة مانجو.

وبحسب موقع "نيوز إيه إم"، فقد اتخذ صاحب الشجرة الذي يدعى فيكاس داس هذه الخطوة بهدف حماية شجرته وهي من نوع "ميازاكي"، والتي تثمر واحدة من أغلى أنواع المانجو في العالم.

وأوضح فيكاس أن هذا النوع من المانجو يسمى "بيض الشمس"، وأنه ينمو في مقاطعة ميازاكي في اليابان.

وبين المزارع الهندي أن هذه الشجرة يبلغ عمرها 25 سنة، وأنها أهديت إلى نجلة عضو سابق في المجلس التشريعي للولاية.

أغلى "مانجو" في العالم

اسمه "ميازاكي" أو "بيض الشمس" ينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية ويحتوي هذا النوع من المانجو على نسبة 15% من السكر أعلى من أنواع المانجو الأخرى ويتميز بذوق ورائحة خاصة وغني بمضادات الأكسدة وبيتا كاروتين وحمض الفوليك.👇 pic.twitter.com/JyR34jXrgu — Sherien Hamdy🌷 (@eng_sherien) June 24, 2021

​يذكر أن كمية السكر في هذا الصنف من المانجو تزيد بنسبة 15% تقريبا على نسبة السكر في باقي أصناف المانجو.

ويتراوح ثمن الكيلوغرام من هذا الصنف من فاكهة المانجو بين 8 آلاف و270 آلف روبية (من 107 إلى 3600 دولار) في الهند.