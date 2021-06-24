كشف حقيقة خروج دلال عبد العزيز من الرعاية المركزة

كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، حقيقة خروج الفنانة من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية.

نفى رضوان في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها "غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة".

وأكد رضوان أن حالة دلال عبد العزيز، ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وبعدها بفترة توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتدهو حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

وغابت دلال عبد العزيز عن الجنازة، بسبب تدهور حالتها الصحية، حتى أن أسرتها لم تخبرها بنبأ وفاة زوجها حتى الآن، بحسب تصريحات سابقة، لرامي رضوان.