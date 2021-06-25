"فيراري" تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الهجينة "296 جي تي بي"... صور

وأطلقت فيراري، ولأول مرّة في التاريخ، سيارة بمحرّك ستة أسطوانات هجين توربو "296 جي تي بي".

We’re glad to introduce the definition of Fun to Drive: the brand new #Ferrari296GTB.

This revolutionary mid-rear-engined berlinetta features for the first time in our history a V6 hybrid architecture capable of delivering up to 830 cv.

Get ready to feel pure emotions.#Ferrari pic.twitter.com/lPZ43XKrif — Ferrari (@Ferrari) June 24, 2021

ويمكن للمحرك السداسي الاسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 122 كيلووات، إنتاج قوة هائلة تبلغ 830 حصانا.

#فيراري تطلق ولأول مرّة في التاريخ سيارة بمحرّك ستة أسطوانات هجين توربو 296 GTB

قوّة محرّكها تصل الى 818 حصان و740 نيوتن متر من عزم دوران وتسارع من 0 الى 100 في 2.9 ثواني🔥

السؤال هنا، هل ستتجه فيراري الى سيارات بمحرّكات أصغر في المستقبل؟ 🤔#striveme #ferrari296gtb #ferrari pic.twitter.com/XeZNJL2lZy — Strive Middle East (@StriveME) June 24, 2021

يبلغ سعر السيارة ذات المقعدين 269 ألف يورو (321 ألف دولار) ، وتصل إلى 302 ألف يورو مقابل نسخة "أسيتو فيورانو" عالية الأداء. وستتخطى سرعتها القصوى 330 كيلومتر في الساعة.

2022 Ferrari 296 GTB: New looks and 818 HP of twin-turbo hybrid V-6 power. https://t.co/JA20rMZWUd pic.twitter.com/1bpLmx4oIH — Road & Track (@RoadandTrack) June 24, 2021

وتعد الشركة الإيطالية المعروفة عالميا بشعارها الحصان الواثب وسيارات السباق الحمراء بأول موديل كهربائي بالكامل لها في 2025.

وستكون "296 جي تي بي" مزودة بمحرك تربو سداسي الأسطوانات في منتصف الجزء الخلفي، لتكون أول سيارة للطرق العادية بمثل هذا المحرك تحمل علامة فيراري، غير أن هذه المحركات لها جذور تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي في سيارات سباقات فيراري.