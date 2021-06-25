محمد فراج يكشف عن "سوء تفاهم" بشأن زفافه على بسنت شوقي... فيديو

كشف الفنان المصري محمد فراج، أمس الأربعاء، عن وجود سوء تفاهم بشأن احتفاله بزفافه على الممثلة بسنت شوقي.

وأكد فراج وشوقي لبرنامج "إي تي بالعربي" أن ما احتفلا به قبل أسبوعين لم يكن حفل زفاف وإنما مجرد عقد قران.

وأوضحا أن صور الحفل لم تعكس تماما ما يدل على أن احتفالهما يتعلق بزفاف، وأوضحت بسنت شوقي أنها لم تكن ترتدي فستان الزفاف.

وتساءل الزوجان ضاحكين: "من أين تأتون بهذه الأخبار".

وعن موعد إقامة حفل زفافهما، رجح محمد فراج أن يكون خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين كحد أقصى.

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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لحفل زفاف الفنان المصري محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، الذي أقيم مساء الجمعة 11 يونيو/ حزيران الجاري

وأعرب العديد من المتتبعين عن إعجابهم الشديد بالزفاف، الذي وصفوه بغير التقليدي خاصة مشهد العجلة، والذي جاء تقليدا لمشهد فيلم معبودة الجماهير لشادية وعبد الحليم حافظ، بالإضافة لرقصتهما الشهيرة والتي أثارت جدلا كبيرا.

يشار إلى أن محمد فراج حقق نجاحا كبيرا من تجسيده دور "الشيخ مؤنس" ضمن أحداث المسلسل التلفزيوني "لعبة نيوتن"، الذي عرض في شهر رمضان العام الحالي، ويشاركه بطولته منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد.