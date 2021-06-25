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    6 فوائد صحية مذهلة لزيت الزعفران

    © Sputnik . Mohammed Al-Nejim
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    يعتبر الزعفران من أجمل وأغلى أنواع البهارات على وجه الأرض، وغالبا ما يستخدم كمحسن للطعم وللحفاظ على دفء الجسم في فصل الشتاء البارد.

    يُستخرج زيت الزعفران من زهرة الزعفران وهوغني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الصحة العامة، إذ يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي.

    ويحتوي زيت الزعفران على 6 فوائد صحية مذهلة، بحسب ما أورده موقع onlymyhealth في تقرير له.

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    1.مفيد لمرضى الجهاز التنفسي

    زيت الزعفران مفيد لمرضى الجهاز التنفسي لأنه يعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل احتقان الصدر والسعال الحاد والربو وما إلى ذلك.

    استنشاق كمية من زيت الزعفران يمكن أن يخفف الأعراض ويعزز الجهاز التنفسي، ويمكن الاستفادة من هذا الزيت بعد طرق بداية من إزالة البلغم إلى علاج الاحتقان إلى تحسين التنفس.

    2. يستخدم لخسارة الوزن

    إذا كنت تطمح إلى خسارة بعض الكيلوغرامات، يمكن أن يقدم زيت الزعفران يد العون لك، كونه يحد من الشهية ما يحجم الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

    إذا قمت بإضافة بضع قطرات من زيت الزعفران إلى طعامك، يمكنك جني هذه الفوائد، سيساعدك في خفض السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.

    3.علاج حب الشباب

    حب الشباب من المشاكل الشائعة جدا لدى الأشخاص ذوي البشرة الدهنية، ويمكن عبر استخدام زيت الزعفران معالجته ومنع تكراره، نظرا لخواصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

    زيت الزعفران "زيت مركز"، ولذلك لا يجب عليك وضعه مباشرة على بشرتك، بل خلطه مع ماسك (قناع) الوجه واستخدامه مرة كل أسبوع.

    4. منع تساقط الشعر

    يعتبر تساقط الشعر من الأمور الشائعة جدا هذه الأيام. يعاني شعرنا من الكثير من المشاكل بسبب زيادة التوتر وسوء التغذية ونمط الحياة غير الصحي.

     إذا كنت تعانين من تساقط الشعر، جربي علاج زيت الزعفران، من خلال مزجه مع زيت ناقل آخر مثل زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون وما إلى ذلك.

    دلكي شعرك بهذه التركيبة الزيتية، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع إلى تعزيز نمو الشعر.

    5.يعزز الصحة العقلية

    زيت الزعفران فعال للغاية لدرجة أنه لا يعزز الصحة الجسدية فحسب، بل أيضا الصحة العقلية.

    رائحة زيت الزعفران مهدئة بحيث تساعد بشكل طبيعي على التخلص من التوتر وتعمل على تهدئة العقل.

     إلى جانب ذلك، يحفز الزعفران أيضا إنتاج هرمون السيروتونين في الجسم والمعروف بتأثيره الكبير على الحالة المزاجية، بالإضافة إلى ذلك، فإن تدليك رأسك وجبينك بزيت الزعفران يمكن أن يساعدك في التعامل مع الأرق والحصول على الراحة، إذ أنه محفز طبيعي للنوم.

    6.التحكم في السكر

    إذا كنت مصابا بمرض السكري، فيجب عليك إضافة زيت الزعفران إلى نظامك الغذائي. هذا يساعد في إدارة أو التحكم في نسبة السكر في الدم.

    تحذير:

    على الرغم من أن زيت الزعفران طبيعي، إلا أنه يجب استخدامه بحذر. هناك بعض الآثار الجانبية التي قد تحدث عند استخدام زيت الزعفران.

     كن حذرا جدا بشأن الكمية وإلا فقد تعاني من الحساسية والالتهابات وانخفاض ضغط الدم وما إلى ذلك، وإذا كنت تعاني من أي نوع من الحالات الطبية، فاستشر طبيبك قبل استخدام هذا الزيت.

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