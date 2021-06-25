دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاته... فيديو

ظهرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أمس، لأول مرة عبر كاميرات التلفزيون، بعد وفاة والدها الفنان الكوميدي سمير غانم، الشهر الماضي.

وسجلت دنيا سمير غانم رسالة مصورة لها عرضت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، وذلك بسبب عدم قدرتها على حضور تكريمها عن مشوارها الفني لظروف رعايتها لوالدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، التي ما زالت ترقد في المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وفي رسالة مؤثرة منها، شكرت دنيا سمير غانم كل من ساند أسرتها أثناء الفترات العصيبة التي مروا بها، واعتبرت أن كل من أحب والدها ودعمها في محنتها أصبح فردا من عائلتها التي تفتخر بها.

كما أفصحت دنيا سمير غانم عن وصية والدها الراحل، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس.

وفي ختام رسالتها، أهدت دنيا سمير غانم تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي الدولى لسينما المرأة الخامس، لوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.

تأتي رسالة دنيا سمير غانم تزامنا مع نفي زوجها الإعلامي، رامي رضوان، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها "غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة".

وأكد رضوان أن حالة دلال عبد العزيز، ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وبعدها بفترة توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتدهو حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

وغابت دلال عبد العزيز عن الجنازة، بسبب تدهور حالتها الصحية، حتى أن أسرتها لم تخبرها بنبأ وفاة زوجها حتى الآن، بحسب تصريحات سابقة، لرامي رضوان.