تسجيل
16:54 GMT25 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة المصرية دنيا سمير غانم

    دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاته... فيديو

    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1049360488_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_a5d45ed8d1dbcddf314b6d89825d0da6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106251049360538-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    ظهرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أمس، لأول مرة عبر كاميرات التلفزيون، بعد وفاة والدها الفنان الكوميدي سمير غانم، الشهر الماضي.

    وسجلت دنيا سمير غانم رسالة مصورة لها عرضت في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، وذلك بسبب عدم قدرتها على حضور تكريمها عن مشوارها الفني لظروف رعايتها لوالدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، التي ما زالت ترقد في المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

    وفي رسالة مؤثرة منها، شكرت دنيا سمير غانم كل من ساند أسرتها أثناء الفترات العصيبة التي مروا بها، واعتبرت أن كل من أحب والدها ودعمها في محنتها أصبح فردا من عائلتها التي تفتخر بها.

    كما أفصحت دنيا سمير غانم عن وصية والدها الراحل، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس.

    وفي ختام رسالتها، أهدت دنيا سمير غانم تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي الدولى لسينما المرأة الخامس، لوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.

    تأتي رسالة دنيا سمير غانم تزامنا مع نفي زوجها الإعلامي، رامي رضوان، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها "غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة".

    وأكد رضوان أن حالة دلال عبد العزيز، ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة.

    وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

    وبعدها بفترة توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتدهو حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

    وغابت دلال عبد العزيز عن الجنازة، بسبب تدهور حالتها الصحية، حتى أن أسرتها لم تخبرها بنبأ وفاة زوجها حتى الآن، بحسب تصريحات سابقة، لرامي رضوان.

    انظر أيضا:

    دنيا سمير غانم وزوجها ينشران فيديو نصائح والدها قبل الرحيل
    حقيقة استئناف تصوير مسلسل "عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم
    قرار مهم من دنيا وإيمي بسبب مرض والدتهما دلال عبد العزيز ورحيل سمير غانم
    دنيا سمير غانم تنشر صورة لدلال عبد العزيز وتشكر الجميع
    دنيا سمير غانم تهدي كلمات مؤثرة لوالدها الراحل في "يوم الأب"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    مشروع قناة اسطنبول
    مشروع قناة اسطنبول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك