حلا شيحة عن فيلمها مع تامر حسني: مش أنا

أعلنت الفنانة المصرية، حلا شيحة، اليوم الجمعة، أنه لا علاقة لها بفيلم "مش أنا"، الذي طرح مؤخرا في دور العرض السينمائية، وشاركها بطولته الفنان تامر حسني، وذلك بعد أن "تغيرت حياتها"، على حد قولها.

وأشارت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" إلى أن حياتها تغيرت خلال عام ونصف، والتي شهدت زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود.

وأكدت حلا شيحة في منشور لها أنها تحمد الله تعالى أنها وجدت أخيرا التوازن بين أن تصبح سعيدة في حياتها وأن تكون صادقة مع نفسها ومع ما تؤمن به في قرارة نفسها.

وتابعت: "أما بالنسبة لفيلم "مش أنا"، الحقيقة أنه تم تصويره منذ أكتر من عام ونصف، وبسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد تأخر جدا عرضه، كما أن حالي تغير وتزوجت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى "مش أنا"، وأتمنى التوفيق لكل زملائي".

وأرفقت حلا شيحة مع اعترافها صورا لها مع زوجها معز مسعود.

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