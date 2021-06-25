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    محرك البحث غوغل

    غوغل تطلق تحذيرا إذا كانت نتائج البحث جديدة وغير موثوقة

    © REUTERS / Pawel Kopczynski
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    ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، أن شركة "غوغل" الأمريكية تختبر حاليا ميزة جديدة ستحذر المستخدمين عندما يؤدي بحثهم إلى نتائج جديدة وتفتقر إلى مصادر موثوقة.

    وسيظهر لهؤلاء المستخدمين مربع أعلى نتائجهم يقول: "يبدو أن هذه النتائج تتغير بصورة سريعة، وإذا كان الموضوع جديدا فقد يستغرق وقتا أحيانا لإضافة نتائج بواسطة مصادر موثوقة".

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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    وأوضح منسق بحث "غوغل" داني سوليفان في تصريحات لـموقع "Recode" أنه "عندما يجري شخصا بحثا على محرك البحث الشهير، فإننا نحاول قدر استطاعتنا أن نعرض عليه المعلومات الأكثر صلة وموثوقية، إلا أننا نحصل على نتائج بحث جديدة تماما علينا".

    وضرب سوليفان مثالا بقصة إخبارية حديثة تشرت خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، وتتناول طبقا فضائيا طائرا يُفترض أنه تم رصده بكاميرا حرارية تابعة للشرطة، ويسير بسرعة 106 ميلا في الساعة.

    وقال سوليفان موضحا: "لقد نشر شخصا ما مقطع الفيديو هذا لتقرير الشرطة في ويلز ببريطانيا، وحظي بقليل من التغطية الصحفية، لكن لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول صحة مضمونه، وقد يبحث الناس عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يمكننا القول إنه أصبح موضوعا متداولا، كما يمكننا القول إنه ليس هناك الكثير من المعلومات الرائعة الضرورية عنه، وقد تكون معلومات جديدة عنه قادمة إلينا في الطريق".

    وإذا تم تنفيذ الميزة الجديدة بالكامل، فستضيف إلى جهود "غوغل" الأخيرة لإعلام المستخدمين بجودة نتائج بحثها، وذلك بعدما أطلقت في شهر فبراير/ شباط الماضي لوحات بعنوان "حول هذه النتيجة"، التي تعرض وصفا لموقع الإنترنت المرتبط بنتيجة البجث.

    وتأمل شركة "غوغل" من وراء ميزة التحذير من نتائج بحث مازالت جديدة وفي حاجة إلى مصادر موثوقة أن تمنح مستخدميها وقفة قبل نشر أي معلومات خاطئة والترويج لها.

    انظر أيضا:

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