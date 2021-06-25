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    إنسان نياندرتال

    "رجل التنين"... جمجمة قد تعيد كتابة قصة التطور البشري

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     كشف علماء قاموا بتحليل جمجمة أطلقوا عليها اسم "رجل التنين"، أنها قد تقود إلى إعادة صياغة قصة التطور البشري من جديد.

    ويدور الحديث عن حفرية بشرية قديمة محفوظة بشكل شبه كامل تعرف باسم "جمجمة هاربين"، نسبة إلى اسم المدينة التي اكتشفت بها بمقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى شمال الصين.

    والجمجمة التي تم العثور عليها قبل 90 عاما أثناء الاحتلال الياباني، موجودة الآن  في متحف علوم الأرض في جامعة هيبي جيو الصينية.

    جماجم بشرية مكتشفة في المكسيك
    © REUTERS / HENRY ROMERO
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    ويقول العلماء الآن أن هذه الجمجمة تمثل نوعا بشريا تم اكتشافه حديثا يُدعى "رجل التنين"، وتشير النتائج التي توصلوا إليها، والتي ظهرت في ثلاث أوراق بحثية نُشرت اليوم (25 يونيو/حزيران 2021) في مجلة The Innovation، إلى أن سلالة "رجل التنين" قد تكون أقرب الشبه بالإنسان الحديث، بشكل يتجاوز إنسان نياندرتال، الذي يعود إلى 350 ألف سنة.

    وبحسب العلماء فإن جمجمة "رجل التنين"، لديها القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للتطور البشري.

    يقول مؤلف الدراسة الدكتور تشيانغ جي من جامعة هيبي جيو "حافظت هذه الحفرية على العديد من التفاصيل المورفولوجية الحاسمة لفهم تطور جنس الإنسان وأصل الإنسان العاقل".

    ويمكن للجمجمة الضخمة التي تعود لرجل يبلغ من العمر 50 عاما تقريبا، أن تحوي دماغا يضاهي حجم دماغ الإنسان المعاصر، لكنها تحتوي على تجويفين مربعين كبيرين للعين، وحواف جبين سميكة، وفم عريض، وأسنان كبيرة الحجم.

    يقول جي  "بينما تُظهر سمات بشرية قديمة نموذجية، تقدم جمجمة هاربين مزيجًا من الفسيفساء من الشخصيات البدائية والمشتقة التي تفصل نفسها عن جميع الأنواع الأخرى المسماة سابقا بشخصيات الهومو (Homo Sapiens)".

    ويعتقد العلماء أن الجمجمة تخص رجل كان يعيش في بيئة مليئة بالغابات والسهول الفيضية كجزء من مجتمع صغير كان يعيش أفراده مثل الإنسان العاقل على صيد الثدييات والطيور، ويجمعون الفواكه والخضروات وربما يصطادون الأسماك، مثلما يقول الدكتور Xijun Ni أستاذ علم الحيوانات الأولية وعلم الإنسان القديم في الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة هيبي جيو.

    ومن خلال استخدام سلسلة من التحليلات الجيوكيميائية، قام جي وني وفريقهما بتأريخ حفرية هاربين لما لا يقل عن 146 ألف عام، أي في العصر الجليدي الأوسط.

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