ماسك ينشر تغريدة "غزو روسيا"

نشر الملياردير الأمريكي، رئيس شركتي "سبايس أكس" و"تيسلا"، إيلون ماسك، تغريدة على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" بشأن "غزو روسيا".

واحتوت تغريدة ماسك على صورة تعبيرية ظهر فيها الأمبراطور الفرنسي، نابليون بونابرت، وزوجته، جوزفين بوهارنيه، حيث يقوم بإخبارها عن نيته بغزو روسيا.

Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

وردت زوجته في الصورة المجاورة: "خلال فصل الصيف صحيح؟"، لكن نابليون بقى صامتا ولم يتكلم وحاولت زوجته سؤاله مرة ثانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها ماسك اهتمامه بروسيا، ففي الأشهر الأخيرة غرد ماسك مرارًا وتكرارًا باللغة الروسية.

يذكر أن نابليون بونابرت خاض مواجهات ومعارك ضارية مع الروس في القرن الماضي، حيث نجح بالوصول إلى حدود موسكو لكن البرد القارس منعه من التقدم وفشل بعدها وانسحب مع جيشه الذي لم يتبق منه شيئا.