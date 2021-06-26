نشر صورة "مدوية" تعبر عن حالة القطاع الطبي في لبنان

نشرت رئيسة قسم الطوارئ في الجامعة الأميركيّة في بيروت، إيفلين حتّي، صورة على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لحفل وداعيّ للأفراد العاملين في قسم الطوارئ.

وأظهرت الصورة المنشورة وضع القطاع الصحي في لبنان، حيث وضعت أوراق نيابةً عن الأطباء الذين هاجروا مؤخراً وبالونات للعالقين بانتظار التأشيرة "الفيزا".

A farewell to the departing ED team. A name on a paper for those who have already emigrated, a balloon for those awaiting visas & a heavy❤️ with those left behind. Wherever you plant new roots, they are lucky to have you. No matter how far you go, you will always be family pic.twitter.com/XKLJ9HZa8R — eveline hitti (@EvelineHitti) June 24, 2021

يذكر أنّ القطاع الطبي اللبناني خسر حوالي ألف طبيب وألاف الممرضين، وذلك بحسب نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيبة الممرضات والممرضين السابقة ميرنا أبي عبدالله ضومط، تزامناً مع تدنّي أجور العاملين في هذا القطاع والتحاقه بالانهيار.

هذا وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين بالدولار الأمريكي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تضرب البلاد. وقال البنك الدولي إن "أزمة لبنان المالية، قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام".