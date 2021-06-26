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    مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة

    من حصل من مشاهير العرب والعالم على الإقامة الذهبية للإمارات حتى الآن؟

    © CC0 / Pixabay
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    يتصدر من حين لآخر، نبأ حصول أحد مشاهير العرب أو العالم، على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أطلقتها السلطات الإماراتية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

    وسنقدم في التقرير التالي، قائمة بأبرز الشخصيات ومشاهير العرب والعالم، الذين حصلوا على الإقامة الذهبية.

    برج خليفة
    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات وشروط الحصول عليها؟ هل تمنح للمشاهير فقط؟

    مشاهير العالم

    1. كريستيانو رونالدو (لاعب كرة قدم)

    اختارت الإمارات منح رونالدو الإقامة الذهبية، ضمن الحملة الترويجية العالمية الخاصة بتلك الإقامة الجديدة.

    2. نوفاك ديكوفيتش (لاعب تنس)

    جاء فوزه بالإقامة الذهبية، عقب مشاركته في بطولة دبي للأسواق الحرة للتنس، وفوزه باللقب.

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    3. بول بوغبا (لاعب كرة قدم)

    حصل اللاعب الفرنسي على الإقامة الذهبية، خلال حضوره مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي التدريبات الخاصة بالموسم الماضي.

    4. روبرتو كارلوس (لاعب كرة قدم معتزل)

    يدعم الأسطورة البرازيلية العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية في الإمارات خلال السنوات الماضية.

    5.  شاروخان (ممثل)

    اعتبرته من الواجهات الإعلامية المثيرة، التي ستروج لتلك الإقامة الذهبية في بداية حملة إطلاقها.

    6. لويس فيغو (لاعب كرة قدم معتزل)

    يشارك لويس فيغو في عدد من الأكاديميات الرياضية في الخليج، وإقامته شبه دائمة في الإمارات.

    حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021
    © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
    فنانة مصرية تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

    7. روميليو لوكاكو (لاعب كرة قدم)

    أعلن لوكاكو أن معظم أوقاته الاستشفائية قبل أي موسم سيقضيها في مدينة دبي الإماراتية.

    8. ميراليم بيانيتش (لاعب كرة قدم)

    سيصبح اللاعب البوسني ضمن تشكيلة اللاعبين الذين قرروا اتخاذ دبي مقرا لقضاء إجازاتهم بعد نهاية المواسم الكروية.

    مشاهير العرب

    1. محمد رمضان (ممثل)

    وصف محمد رمضان حصوله على الإقامة الذهبية بأنه "أجمل هدية" من بلده الثاني الإمارات.

    2. خالد سليم (مطرب)

    أشار خالد سليم إلى أن منحه الإقامة الذهبية دعم حقيقي للفنانين والمبدعين.

    3. لطيفة (مطربة)

    أعربت عن شكرها بأن اختارتها الإمارات ضمن الفنانين والعلماء الحاصلين على الإقامة الذهبية.

    ​4. وليد توفيق (مطرب)

    قال وليد توفيق إن "الإقامة الذهبية" باتت شهادة اعتماد لأهل الثقافة والفن والمبدعين.

    5. وفاء الكيلاني وتيم الحسن (إعلامية وممثل)

     قال تيم الحسن إن يوم 31 مارس/آذار، سيعتبر يوما مميزا في حياته هو وزوجته بعد منحهما الإقامة الذهبية.

    6. راغب علامة (مطرب)

    أعرب عن سعادته بعد اطمئنانه على مستقبل ابنيه في دبي، خاصة وأنهما انتقلا للعيش فيها.

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    7. نجوى كرم (مطربة)

    تعيش نجوى كرم في الإمارات منذ فترة، وتتباهى بعلاقتها الجيدة مع الشعب الإماراتي.

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    8. محمد سامي ومي عمر (مخرج وممثلة)

    جاءت الإقامة الذهبية للمخرج محمد سامي في وقت صعب كان يهاجم فيه على مسلسله الأخير "نسل الأغراب" في رمضان الماضي.

    9. هاني شاكر (مطرب)

    بات يمكن لنقيب المهن الموسيقية المصري وفق تلك الإقامة السفر إلى دبي وقتما يشاء دون أي تعقيدات إجرائية.

    الفنان المصري هاني شاكر
    © AFP 2021 / AMRO MARAGHI
    إقامة ذهبية لهاني شاكر وزوجته في الإمارات... صور

    10.               نيللي كريم (ممثلة)

    كشفت نيللي كريم عن حصولها على الإقامة الذهبية في مقابلة تلفزيونية من دون أن تعلن عنها بصورة رسمية عبر حساباتها مثل بقية الفنانين.

    11.               إيناس الدغيدي (مخرجة)

    تعتبر إيناس الدغيدي من المخرجات الجريئات في مصر، ولكن وجودها في الإمارات سيساعدها بكل تأكيد في توجهها الحالي إلى الإعلام وتقديم البرامج.

    12.               بوسي شلبي (إعلامية)

    ستساعد الإقامة الذهبية بوسي شلبي على استمرار برامجها الفنية المميزة مع نجوم ومشاهير العرب.

    13.               ياسر العظمة (ممثل)

    أعرب ياسر العظمة عن شكره للسلطات الإماراتية على دعم الفنانين العرب والسوريين، وإتاحة فرص العمل لهم بصورة دائمة.

    14.               نادين نجيم (ممثلة)

    وصفت مدينة دبي الإماراتية بأنها "بلد الأمن والأمان"، في إشارتها لفوزها بالإقامة الذهبية.

    15.               أنابيلا هلال (إعلامية)

    اعتبرت نفسها محظوظة، لأنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بلدها لبنان فلا تزال هناك شمعة مضيئة في إمارة دبي التي تفتح آفاقها للقنانين وتنير دروبهم.

    16.               هيا مرعشلي (ممثلة)

    وجهت الشكر للسلطات الإماراتية على اختيارها من بين نجوم الفن والمبدعين في العالم العربي، الذين منحوا تلك الإقامة.

    17.               عمرو دياب (مطرب)

    كان خبر حصوله على الإقامة الذهبية ضمن الدعايا الخاصة بتلك التأشيرة الإماراتية الجديدة.

    18.               سميرة سعيد (مطربة)

    وصفتها بأنه هدية ثمينة من دولة الإمارات التي تقدر الفن والمبدعين.

    19.               سلاف فواخرجي (ممثلة)

    وصفت الأمر بأنه تحول دراماتيكي في حياتها عليها أن تشكر دولة الإمارات عليه.

    20.               بسام كوسا (ممثل)

    يعد بسام كوسا ثاني فنان سوري تمنحه الإمارات الإقامة الذهبية، وقد وصفها بأنها "تكريم وتشريف" من دولة الإمارات.

    21.               ناصيف زيتون (موسيقي)

    اعتبرها هدية للشعب السوري كله وليست لشخصه فقط.

    22.               مروان خوري (مطرب وملحن)

    اعتبرها مروان خوري بمثابة نقطة الفرح والسعادة وسط الحزن والقلق الذي يعيشه لبنان.

    23.               هالة سرحان (إعلامية)

    يبدو أن السلطات الإماراتية تسعى من خلال تلك الخطوة للاستفادة من خبرات هالة سرحان الإعلامية الكبرى في الفترة المقبلة.

    24.               قصي خولي (ممثل)

    وصفه بأنه واحد من أجمل أيام حياته.

    25.               نبيلة عبيد (ممثلة)

    احتفلت نبيلة عبيد بحصولها على الإقامة الذهبية في احتفال خاص حضره محمد رمضان قبل أيام.

    26.               نانسي عجرم (مطربة)

    سيسمح حصول نانسي عجرم على الإقامة الذهبية على استفادة الإمارات منها بإقامة المزيد من الحفلات والأنشطة الفنية بالفترة المقبلة.

    27.               إلهام شاهين (ممثلة)

    تتواجد إلهام شاهين لفترات طويلة من العام في مدينة دبي الإماراتية، وسيسمح حصولها على الإقامة الذهبية على سهولة تنقلها بين مصر والإمارات.

    28.               شذى حسون (مطربة)

    قالت شذى حسون عقب حصولها على الإقامة الذهبية: "يسعدني أن أعبر عن فرحتي وامتناني لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الثقافة والفنون، على ثقتكم الغالية التي أوليتموني إياها بمنحي شهادة إعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة".

    29.               رامي صبري (مطرب)

    شكرا من قلبي لبلدي الثاني الإمارات، بتلك الكلمات عبر رامي صبري عن سعادته لحصوله على الإقامة الذهبية.

    30.               أحمد فهمي (ممثل ومطرب)

    ساعدته مشاركته في الكثير من المسلسلات الخليجية الفترة الماضية في حصوله على الإقامة الذهبية.

    31.               عابد فهد (ممثل)

    سيساعد حصول عابد فهد على الإقامة الذهبية على تطوير الإمارات الكثير من الإنتاجات الإعلامية الخاصة بها.

    32.               كارول سماحة (مطربة)

    أعربت عن سعادتها بتلك الثقة الإماراتية الموضوعة في شخصها.

    33.               جومانة مراد (ممثلة)

    اعتبرت جومانة مراد مدينة دبي بلدها الثاني فعليا، ردا على حصولها على الإقامة الذهبية.

    انظر أيضا:

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