إليسا تتعرض لموقف من معجبة على المسرح خلال حفلها في أربيل... فيديو

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمعجبة وهي تحاول جاهدة الوصول إلى نجمتها المفضلة إليسا في حفل من أجل تسليمها هدية، وسط اعتراض الحارس الشخصي لها.
ورفضت إليسا إحراج المعجبة في المقابل، وأخبرت الحارس أن يسمح لها بمنحها الهدية، قائلة له: "حبيبي أنا قلت لها".
" حبيبي أنا قلتلها "— Elissian Magazine (@ElissianMag) June 25, 2021
إليسا تواجه الـ security وترفض احراج معجبة قدمت لها هدية 🖤@elissakh #اليسا_في_اربيل pic.twitter.com/9S6qLyrnYO
وفي أول تعليق منها على إحياء حفلها في أربيل، غردت إليسا، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حفل الرياض كان خيال وحفلة أربيل رائعة بكل معنى الكلمة، شكرا للحضور الرائع وكل من ساهموا في إنجاح هاتان الحفلتان، أحبكم".
حفل الرياض كان خيال وحفلة #اربيل رائعة بكل معنى الكلمة— Elissa (@elissakh) June 26, 2021
شكرا لل الحضور الرائع وكل اللي ساهموا بانجاح هل الحفلتان
بحبكن🥰🥰
إليسا تتصدر الترند بالمراكز الاولى بالدول العربية خلال وبعد حفلها بساعات الذي اشعلت اجواءه في اربيل https://t.co/bb8k1V3hxc— Beirutcom (@Beirutcomweb) June 26, 2021
#BeirutcomMag via @Beirutcomweb #اليسا_في_اربيل @elissakh #elissa #اليسا #إليسا #elissaclub #elissalovers #queenelissa #elissaians #بيروتكم pic.twitter.com/Y3oaztvNAT
وكانت إليسا شاركت مقطعا مصورا لها يوم الخميس من داخل غرفتها في الفندق المقيمة به في مدينة أربيل العراقية.
Hello from #Erbil pic.twitter.com/JYWfgHiwhl— Elissa (@elissakh) June 24, 2021
وأحيت إليسا حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية لأول مرة بعد جائحة فيروس "كورونا"، وذلك يوم الخميس الموافق 17 يونيو/ حزيران الجاري.
يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة "كورونا".
وأفادت تقارير أن سعر تذكرة حفل إليسا في أربيل 500 دولار أمريكي.
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