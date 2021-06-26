إليسا تتعرض لموقف من معجبة على المسرح خلال حفلها في أربيل... فيديو

تعرضت الفنانة اللبنانية، إليسا، لموقف من جانب إحدى معجباتها، خلال الحفل الغنائي الذي أحيته، أمس الجمعة، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمعجبة وهي تحاول جاهدة الوصول إلى نجمتها المفضلة إليسا في حفل من أجل تسليمها هدية، وسط اعتراض الحارس الشخصي لها.

ورفضت إليسا إحراج المعجبة في المقابل، وأخبرت الحارس أن يسمح لها بمنحها الهدية، قائلة له: "حبيبي أنا قلت لها".

" حبيبي أنا قلتلها "



إليسا تواجه الـ security وترفض احراج معجبة قدمت لها هدية 🖤@elissakh #اليسا_في_اربيل pic.twitter.com/9S6qLyrnYO — Elissian Magazine (@ElissianMag) June 25, 2021

​وفي أول تعليق منها على إحياء حفلها في أربيل، غردت إليسا، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حفل الرياض كان خيال وحفلة أربيل رائعة بكل معنى الكلمة، شكرا للحضور الرائع وكل من ساهموا في إنجاح هاتان الحفلتان، أحبكم".

حفل الرياض كان خيال وحفلة #اربيل رائعة بكل معنى الكلمة

شكرا لل الحضور الرائع وكل اللي ساهموا بانجاح هل الحفلتان

بحبكن🥰🥰 — Elissa (@elissakh) June 26, 2021

​وكانت إليسا شاركت مقطعا مصورا لها يوم الخميس من داخل غرفتها في الفندق المقيمة به في مدينة أربيل العراقية.

​وأحيت إليسا حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية لأول مرة بعد جائحة فيروس "كورونا"، وذلك يوم الخميس الموافق 17 يونيو/ حزيران الجاري.

يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة "كورونا".

وأفادت تقارير أن سعر تذكرة حفل إليسا في أربيل 500 دولار أمريكي.