رقم مذهل وراء خاتم خطوبة رياض محرز... وزوجته السابقة تهاجمه في عيد الأب

كشفت تقارير بريطانية مؤخرا تفاصيل خاتم الخطوبة الذي أهداه نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، لخطيبته الحسناء البريطانية، تايلور وارد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن خاتم الخطوبة يبلغ سعره أكثر من نصف مليون دولار، ويعود السر وراء سعره الباهظ إلى تصميمه اليدوي.

من ناحية أخرى، خرجت عارضة الأزياء، ريتا جوهال، عن صمتها بشأن خطوبة زوجها السابق، رياض محرز، على تايلور وارد.

وقالت جوهال الأم لطفلين، في بيان نُشر على موقع "أفريقيا" المتخصص في الشؤون الأفريقية، إنه "عندما تريد منطقة التوقيت الرئيسية تدميرك، فاعلم أنك على الطريق الصحيح"، في إشارة إلى علاقة طليقها مع خطيبته الجديدة، تايلور وارد، بحسب موقع "برايم تايم زون".

Riyad Mahrez's wife Rita Johal flaunts lingerie in racy video amid Man City injury updatehttps://t.co/x6xV0mUZFC pic.twitter.com/8WTnnoV54g — Daily Express (@Daily_Express) July 30, 2018

وأشار الموقع كذلك إلى أن جوهال حذرت خطيبة رياض محرز أنها ستهتم بشؤون أطفالها وحدها دون مساعدة الآخرين.

وكانت ريتا جوهال هاجمت طليقها، رياض محرز، بمناسبة الاحتفال بعيد الأب في 21 يونيو/ حزيران قائلة: "عيد أب سعيد لجميع الآباء الحقيقيين الذين يؤدون أدوارهم".

وتحمل رسالة الزوجة السابقة لرياض محرز إشارة إلى أنه ليس أبا جيدا لأبنائه.

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وتمت خطوبة رياض محرز وتايلور وارد بعد 16 شهرا من المواعدة، ونشرت وارد، ويقضيان حاليا إجازة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وتبلغ وارد 23 عاما وتحظى بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث يصل عدد متابعيها الى أكثر من مليون.

يذكر أن تايلور وارد خطيبة رياض محرز، هي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، وتبلغ ثروتها 42 مليون جنيه استرليني وتزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد. ولدى تايلور 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.