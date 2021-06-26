امرأة تنعى "زوجها الدلفين"... ولن تبحث عن "حبيب آخر"

نعت إمرأة دلفينا زعمت أنه كان زوجها، رافضة البحث عن حبيب آخر من بعده، معتبرة أنه كان "حب حياتها الوحيد".

قالت المرأة إنها قابلت دلفينا يبلغ من العمر 39 عامًا في سن 26 عامًا. وفقا لها، كان هناك اتصال فوري بينهما. لذلك قامت برحلات باهظة الثمن إلى إسرائيل لرؤية حبيبها.

"هذا ليس تحريفًا. أنا حقا أحب هذا الدلفين"، شرحت المرأة بحسب ما نشرته "الديلي ستار" وقالت: "إنه حب حياتي".

في الوقت نفسه، أشارت إلى أنها تحب الدلفين "ليس كرجل" وتشعر بـ "الحب الخالص" تجاهه. ومع ذلك، توفيت سيندي بعد أقل من ستة أشهر من حفل الزفاف الذي أقيم في ريف في ميناء إيلات الإسرائيلي بين الدولفين والمرأة.

من الواضح أن سبب الوفاة هو مشاكل في المعدة.

المرأة، بعد أن علمت بوفاة "زوجها" الدلفين، قالت إنها لن تبحث عن حبيب آخر وتطلق على نفسها اسم "أنثى دلفين".